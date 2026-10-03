Hơn 160 doanh nghiệp mang 2.170 vị trí tuyển dụng đến sinh viên Bách khoa TPHCM

Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại gian hàng của Tập đoàn Ajinomoto.

Ngày hội diễn ra tại cơ sở 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TPHCM, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận nhà tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu nghề nghiệp, nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn trực tiếp. Các cơ hội được giới thiệu trải rộng từ thực tập, việc làm dành cho sinh viên mới tốt nghiệp đến những vị trí chuyên môn tại doanh nghiệp.

Đông đảo sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại các gian hàng của doanh nghiệp.

Theo khảo sát các doanh nghiệp tham gia của ban tổ chức, nhu cầu nhân lực tập trung vào các lĩnh vực điện - điện tử, cơ khí, kỹ thuật hóa học, khoa học và kỹ thuật máy tính, quản lý công nghiệp cùng các lĩnh vực liên quan. Thông qua trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp có thể đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng và mức độ phù hợp của ứng viên; sinh viên có thêm thông tin để lựa chọn công việc và chuẩn bị năng lực ứng tuyển.

GS-TS Lê Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, GS-TS Lê Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, nhấn mạnh ngày hội việc làm là một phần trong trách nhiệm của nhà trường với người học và xã hội. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phải gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, thị trường lao động và sự phát triển của đất nước.

“Đây còn là nơi nhà trường lắng nghe doanh nghiệp để điều chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo; nơi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển nguồn nhân lực”, GS-TS Lê Minh Phương chia sẻ.

Một điểm nhấn của ngày hội năm nay là sự tham gia của 33 doanh nghiệp Nhật Bản, gồm các doanh nghiệp đến từ tỉnh Hyogo, Shizuoka, Wakayama và các đơn vị khác. Sau lần đầu tham gia năm 2025, đoàn doanh nghiệp tỉnh Hyogo tiếp tục trở lại, đồng thời hoạt động kết nối được mở rộng với doanh nghiệp từ các địa phương khác của Nhật Bản.

Các lĩnh vực tuyển dụng của nhóm doanh nghiệp này tập trung vào cơ khí chế tạo, gia công chính xác, kỹ thuật sản xuất, tự động hóa, xây dựng, điện - điện tử, công nghệ vật liệu, năng lượng và kỹ thuật địa chất.

Trong đó, 16 doanh nghiệp tỉnh Hyogo dự kiến tuyển khoảng 30 kỹ sư, với các vị trí như kỹ sư kiến trúc - cầu đường, lập trình và giám sát dữ liệu, thiết kế cơ khí, thiết kế điện, công nghệ thông tin, địa chất và quản lý thi công.

Theo thông tin doanh nghiệp giới thiệu trong thông cáo của ban tổ chức, mức lương cơ bản dao động từ 200.000 đến 250.000 yên/tháng. Tùy chính sách từng đơn vị, người lao động còn có thể được hỗ trợ nhà ở, đi lại, ăn trưa, hưởng tiền làm thêm giờ, trợ cấp gia đình và các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định.

Bên cạnh tuyển dụng tại gian hàng, ngày hội tổ chức phỏng vấn trực tiếp, tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển, tư vấn kiểm tra và chỉnh sửa CV thông qua chương trình CV Help Check. Các workshop giao lưu với doanh nghiệp giúp sinh viên tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp từ giảng đường sang môi trường làm việc.