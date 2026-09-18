Hơn 160 đại biểu được tập huấn Luật Báo chí sửa đổi năm 2025

Sáng 18-9, tại Khánh Hòa, Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia, Cục Báo chí phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn Luật Báo chí sửa đổi năm 2025 và một số nội dung cơ bản về an toàn thông tin trong lĩnh vực báo chí truyền thông. Tham dự lớp tập huấn có các ông, bà: Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí; Phạm Thị Thanh Hường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cung Phú Quốc - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Cùng tham dự còn có hơn 160 đại biểu là cán bộ các sở, ban, ngành, phòng văn hóa - xã hội các xã, phường, đặc khu; hội viên Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đội ngũ phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Văn Hiếu truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, Luật Báo chí sửa đổi năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm định hướng nền báo chí Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Cùng với đó, chuyển đổi số và an toàn thông tin trong lĩnh vực báo chí là nhiệm vụ quan trọng, không còn là xu hướng mà trở thành yêu cầu tất yếu đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí, truyền thông.

Do đó, lớp tập huấn là hoạt động rất cần thiết nhằm giới thiệu những điểm mới của Luật Báo chí, chính sách phát triển báo chí gắn với chuyển đổi số và bảo đảm nguồn lực thực hiện, điều kiện cấp phép hoạt động báo chí. Đây là những nội dung thiết thực góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý, báo chí từng bước thực hiện, ứng dụng công nghệ số vào quản lý, hoạt động; đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng thực thi Luật Báo chí và các quy định…

Bà Phạm Thị Thanh Hường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lớp tập huấn.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được ông Nguyễn Văn Hiếu truyền đạt những nội dung của Luật Báo chí sửa đổi năm 2025. Trong đó, tập trung vào 12 chính sách mới hướng tới tạo lập khuôn khổ pháp lý cho báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên số, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo hệ sinh thái báo chí số, đa nền tảng, hiện đại, phát triển bền vững, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua công nghệ, dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được cập nhật những quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, an toàn thông tin, chuẩn hóa đội ngũ người làm báo và đổi mới cơ chế phát ngôn, cung cấp thông tin…

Lớp tập huấn góp phần nâng cao hiểu biết về Luật Báo chí sửa đổi năm 2025, năng lực quản lý, kiến thức về an toàn thông tin; thống nhất nhận thức; thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí, truyền thông. Đồng thời, tăng cường trao đổi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…