Hơn 160 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các văn bản

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên truyền đạt các nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn bản chỉ đạo quan trọng của Trung ương và Tỉnh ủy. Trong đó tập trung vào các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện dân chủ ở cơ sở, giáo dục lý luận chính trị, phát huy vai trò hội quần chúng và công tác người khuyết tật; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cơ chế tôn vinh, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; Quyết định số 1374-QĐ/TU của Tỉnh ủy Điện Biên về thay đổi loại hình tổ chức đảng của các đảng bộ trực thuộc…

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh phổ biến, quán triệt các văn bản.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Thị Minh Phượng đề nghị: Sau hội nghị, các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đã học tập vào chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý sát với tình hình thực tiễn.

Cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nội dung.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng hướng mạnh về cơ sở. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm người đứng đầu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.