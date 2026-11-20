Ngày 20/11/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (mã Ck: AMY), đồng thời chính thức đưa 160.556.811 cổ phiếu AMY vào giao dịch trên sàn HOSE, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt hơn 1.605,5 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu AMY có giá tham chiếu 48.900 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá ±20%.

Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ trong lễ đánh cồng niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Nguồn: HOSE.

Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ được thành lập ngày 25/9/2015 tại tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), với vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng. Trải qua 12 đợt thay đổi vốn, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên hơn 1.605,5 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của AMY tập trung vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm vinyl và cung cấp các giải pháp công nghiệp phục vụ ngành xây dựng và hạ tầng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần của AMY năm 2024 đạt hơn 6.036 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế trên 814,61 tỷ đồng. Sang năm 2025, doanh thu thuần tăng lên 6.997 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 750,74 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, AMY ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.903 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 382,3 tỷ đồng.

Tại lễ trao quyết định niêm yết, đại diện lãnh đạo HOSE đã gửi lời chúc mừng Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ nhân dịp cổ phiếu AMY chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán.

Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, đại diện HOSE khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ của công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời cập nhật kịp thời các quy định và chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán./.