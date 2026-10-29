Hơn 16 tỷ đồng dự kiến bồi thường dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành

Phần cánh nhà ga hành khách và hệ thống cầu ống lồng đã lắp đặt hoàn chỉnh tại sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Trước đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Long Thành đã lập phương án dự kiến về dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành, tại phường Long Thành và xã Long Phước, thành phố Đồng Nai, đoạn qua địa bàn phường Long Thành.

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm 36 thửa đất với tổng diện tích 26.891,9 m²; trong đó, tổng số trường hợp có đất thu hồi là 26 trường hợp; tổng giá trị phương án bồi thường, hỗ trợ hơn 16,3 tỷ đồng bao gồm bồi thường, hỗ trợ đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng và thưởng di dời.

Phương án dự kiến nêu trên sử dụng vào mục đích lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, không có giá trị bồi thường cho các hộ dân; sau khi hết thời gian niêm yết Ủy ban nhân dân phường Long Thành thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Long Thành sẽ thông báo chi trả tiền cho các hộ theo quy định.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) có quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 đối với dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1).

Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành ra các tuyến suối tự nhiên ngoài sân bay với 2 tuyến thoát nước chính là suối Bưng Môn và suối Đá Vàng.

Bên cạnh, dự án còn đảm bảo tăng cường tiêu thoát nước cho lưu vực xung quanh các suối khu vực ven sân bay Long Thành và các tuyến suối khu vực lân cận do tốc độ đô thị hóa nhanh tại khu vực Bình Sơn, Long An gia tăng diện tích bê tông hóa, làm giảm khả năng hấp thụ nước của đất, và gây quá tải hệ thống thoát nước hiện trạng.

Tổng chiều dài tuyến thoát nước sân bay Long Thành (giai đoạn 1) khoảng 19,2 km.

Tổng mức vốn đầu tư 1.796 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 690 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 960 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và các chi phí khác có liên quan khoảng 52 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 131 tỷ đồng. Trong đó nguồn ngân sách trung ương 1.200 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách thành phố Đồng Nai.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô 5.000 ha (thuộc top 6 của thế giới) với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Khi hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.