Hơn 16,7 triệu tỷ đồng tiền gửi vào 30 ngân hàng, một nửa đổ vào Big4

Huy động tiền gửi khách hàng của 30 ngân hàng thương mại trong nước (không bao gồm SCB và 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc) tính đến 30/9/2026 đạt 16,766 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 triệu tỷ đồng (10,19%) so với đầu năm.

Trong 30 ngân hàng được khảo sát, 28 nhà băng ghi nhận tiền gửi khách hàng tăng so với đầu năm, ngoại trừ Eximbank và Saigonbank lần lượt giảm 10,71% và 4,28%. Đáng chú ý, hai nhà băng này cũng ghi nhận sự sụt giảm dư nợ cho vay so với đầu năm, theo báo cáo tài chính riêng quý III của các ngân hàng.

Cuộc đua huy động tiền gửi khách hàng của các ngân hàng trong 9 tháng đầu năm đã đẩy lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng vượt 9%/năm (thường đi kèm điều kiện) tại các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP). Điều này lý giải một phần nguyên nhân khiến tăng trưởng huy động của các ngân hàng tăng mạnh trong 9 tháng qua.

Trong đó, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) dẫn đầu toàn ngành về tăng trưởng huy động với mức tăng tới 45,3% so với đầu năm. Các ngân hàng HDBank, Sacombank, LPBank, VPBank, BVBank cũng thuộc nhóm dẫn đầu về tăng trưởng huy động khách hàng, với mức tăng từ 24-26%.

Nam A Bank, ABBank, Kienlong Bank, SHB và MSB thuộc nhóm có mức tăng trưởng trên 10% so với đầu năm, trong khi các ngân hàng còn lại đều tăng dưới 10%.

Dù không chạy đua tăng lãi suất huy động như các ngân hàng thương mại cổ phần, nhưng nhóm ngân hàng Big4 tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về huy động tiền gửi, xét theo con số tuyệt đối.

Đáng chú ý, Agribank đã vượt BIDV về huy động tiền gửi, với số dư huy động tính đến 30/9 lên đến 2,337 triệu tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu kỳ. Trong khi đó, con số do BIDV công bố là 2,334 triệu tỷ đồng, tăng 6,32%. Tuy nhiên, chênh lệch về huy động tiền gửi giữa hai “ông lớn” là không đáng kể.

VietinBank và Vietcombank lần lượt ghi nhận số dư huy động là 1,939 và 1,785 triệu tỷ đồng, tăng 8,31% và 6,65% so với đầu năm.

Tính chung, nhóm ngân hàng Big4 đang nắm giữ tới 50% thị phần huy động của các ngân hàng thương mại trong nước (không bao gồm SCB, Vikki Bank, MBV, GPBank, VCBNeo).

Khối ngân hàng TMCP, MB dẫn đầu với con số huy động khách hàng đến 30/9 đạt hơn 990.000 tỷ đồng, tăng 8%; tiếp đến là VPBank với 787.000 tỷ đồng, tăng 24,62%; Sacombank 765.000 tỷ đồng, tăng 25,37%; HDBank 709.000 tỷ đồng, tăng 26,52%; Techcombank hơn 671.000 tỷ đồng, tăng 7,64%; SHB 641.000 tỷ đồng, tăng 12,95%.

Trong đó, Ngân hàng MB đang nắm giữ khoảng 6% thị phần huy động, VPBank và Sacombank nắm giữ khoảng 5% thị phần.

Tuy nhiên, thị phần huy động của các ngân hàng như VPBank, MB, Vietcombank và HDBank thực tế còn lớn hơn nếu tính cả lượng tiền gửi huy động của các ngân hàng trong hệ sinh thái gồm GPBank, MBV, VCBNeo và Vikki Bank.

Số liệu trên cho thấy quy mô huy động tiền gửi vẫn tập trung lớn tại nhóm ngân hàng Big4, trong khi một số ngân hàng TMCP ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn. Tuy nhiên, xét về số dư tuyệt đối, khoảng cách giữa nhóm ngân hàng quốc doanh và phần lớn ngân hàng tư nhân vẫn còn đáng kể.

Trong bối cảnh lãi suất huy động neo cao và các kênh đầu tư truyền thống như vàng, ngoại tệ, tài sản số/chứng khoán và bất động sản gặp nhiều trở ngại, tiền gửi tiết kiệm vẫn là kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhà đầu tư trong 9 tháng 2026.