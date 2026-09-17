Hơn 16.000 nhà dân tại nhiều tỉnh bị ngập do mưa lũ kéo dài

Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập nước

Số liệu quan trắc cho thấy, từ 7h sáng nay (17-9) đến 17h cùng ngày, tại các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hoá và khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa phổ biến 40-80mm, riêng Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa có mưa phổ biến 80-120mm.

Một số trạm có mưa lớn như: An Bình (Phú Thọ) 150mm; Nho Quan (Ninh Bình) 176mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 157mm; Kim Tân (Thanh Hóa) 118mm. Đến chiều 17/9, mưa đã giảm nhưng tình hình ngập lụt tại các địa phương vẫn rất nghiêm trọng.

Ngôi nhà gia đình ông Xa Văn Dong gặp nạn sáng 17-9. Ảnh: Phương Thảo.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, sự việc đáng tiếc nhất đã xảy ra tại xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ), khi có 3 người trong một gia đình bị tử vong do sạt lở đất vào rạng sáng 17-9.

Tại các tỉnh, thành phố, đã ghi nhận có 4 nhà dân bị sập đổ, 29 ngôi nhà hư hỏng và 16.310 nhà dân bị ngập nước. Đáng chú ý, Hà Nội có 2.204 ngôi nhà bị ngập trong đợt mưa lũ này.

Mưa lũ cũng khiến 22.499ha lúa, hoa màu, rau màu và 1.175,62 ha nuôi thuỷ sản bị ngập, thiệt hại. Khoảng 1.999m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. 15 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng.

Tại các địa phương cũng ghi nhận 2 sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn K100,810 - K100,828 đê tả Đáy (tỉnh Ninh Bình), và sự cố tràn 1.400m đê, bờ bao tại các xã Xuân Mai, Kiều Phú (thành phố Hà Nội). Lực lượng chức năng các địa phương đã được huy động để xử lý sự cố.

Tính đến cuối giờ chiều nay (17-9), 11 điểm sạt lở và 30 điểm ngập gây ách tắc trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đã được các địa phương đang xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông.

Người dân xã Xuân Mai tích cực tham gia chống ngập ven sông Bùi. Ảnh: UBND xã Xuân Mai.

Ứng trực thường xuyên, bảo đảm chỉ đạo thông suốt

Ngày 17-9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tổ chức đoàn công tác do Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền làm trưởng đoàn đi Phú Thọ, Thanh Hóa để phối hợp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo an toàn đê điều.

Các địa phương đã tiếp nhận và triển khai nghiêm túc các Công điện, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về ứng phó với mưa lớn, lũ. Tổ chức trực ban, triển khai phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều, và tích cực vận hành các trạm bơm tiêu, các cống tiêu úng, bảo vệ sản xuất…

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm là khu vực các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất… khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt. Tổ chức tuần tra canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời, duy trì trực ban 24/24h để kịp thời thông tin báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều tối 17-9 đến ngày 18-9, tại Thanh Hóa và Nghệ An có mưa từ 50-100mm, cục bộ trên 180mm. Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 70mm.