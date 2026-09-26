Hơn 150 vận động viên tranh tài tại Hội thao Khối thi đua cơ quan Trung ương 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (hàng đầu, thứ 3 bên phải sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (hàng đầu, thứ 5 bên phải sang) trao cờ lưu niệm và hoa cho đại diện các đoàn vận động viên. Ảnh: TÂM ĐAN

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, cùng đại diện lãnh đạo 10 cơ quan, đơn vị trong khối thi đua.

Hội thao năm nay tổ chức thi đấu hai môn bóng bàn và Pickleball, với sự tham gia của hơn 150 vận động viên đến từ 10 cơ quan, đơn vị trong khối.

Các vận động viên thi đấu môn bóng bàn tại hội thao. Ảnh: TÂM ĐAN

Ban tổ chức cho biết, hội thao là sân chơi để các vận động viên giao lưu, thể hiện bản lĩnh thi đấu, tinh thần thể thao; đồng thời tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, người lao động các đơn vị trong khối.

10 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua cơ quan Trung ương 1, gồm: Bệnh viện C Đà Nẵng; Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng; Thuế thành phố Đà Nẵng; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9; Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng; Thống kê thành phố Đà Nẵng; Chi cục Hải quan Khu vực XII; Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực X; Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng.