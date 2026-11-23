Mùa đông lịch sử 1946 - Toàn quốc kháng chiến: Ký ức và Tri ân đồng thời khắc họa những ký ức lịch sử và hoạt động tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tiêu biểu là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc trưng bày, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn nhấn mạnh: Toàn quốc kháng chiến là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, khát vọng hòa bình và quyết tâm bảo vệ chủ quyền, nền độc lập của dân tộc. Những ngày tháng lịch sử ấy đã trở thành ký ức sâu sắc, trở thành biểu tượng về sức mạnh đoàn kết, lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Diễn ra tại số 25 Tông Đản, Hà Nội, với hơn 150 tài liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày Mùa đông lịch sử 1946 - Toàn quốc kháng chiến: Ký ức và Tri ân được tổ chức thành 3 phần: Khát vọng hòa bình; Niềm tin và sức mạnh; Ký ức và tri ân.

Cùng với nội dung trưng bày là các hoạt động trải nghiệm và tri ân, nhằm giúp công chúng kết nối với lịch sử, cảm nhận sâu sắc tinh thần kháng chiến và bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước.

Cắt băng khai mạc trưng bày

Thông qua tài liệu, hiện vật và những câu chuyện lịch sử, trưng bày đưa công chúng trở lại những ngày tháng của mùa đông lịch sử năm 1946 đầy biến động; làm rõ những nỗ lực đấu tranh chính trị, ngoại giao của Chính phủ Việt Nam, bối cảnh dẫn đến quyết định phát động Toàn quốc kháng chiến; tái hiện cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong 60 ngày đêm, cũng như tinh thần kháng chiến của nhân dân trên các mặt trận cả nước.

Không chỉ tái hiện sự kiện lịch sử qua những tư liệu và hiện vật, trưng bày còn hướng tới những câu chuyện về nhân chứng đã sống, chiến đấu, cống hiến và hy sinh trong những ngày đầu kháng chiến. Qua đó, lịch sử không chỉ hiện lên qua những mốc thời gian, sự kiện mà còn được cảm nhận từ những ký ức, những số phận và những giá trị nhân văn sâu sắc.

Các đại biểu tham quan trưng bày

Phần Ký ức và tri ân là sự kết nối giữa lịch sử và hiện tại, giữa những hy sinh của các thế hệ đi trước với tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Những câu chuyện, ký ức của nhân chứng lịch sử cùng các hoạt động tưởng niệm, tri ân nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình, về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm gìn giữ những ký ức quý báu của dân tộc.

Đặc biệt, hình ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được giới thiệu trong trưng bày là một biểu hiện thiết thực của lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc; thể hiện sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hôm nay.

Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm tại khung cảnh tái hiện không khí đón Tết Đinh Hợi 1947 của quân và dân Hà Nội, khi cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô vẫn diễn ra quyết liệt

Trưng bày mở cửa đến ngày 23/12. Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn mong rằng, thông qua trưng bày, khách tham quan sẽ có thêm cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh, ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của sự kiện Toàn quốc kháng chiến. Qua đó, cảm nhận rõ hơn tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, sức mạnh đoàn kết và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Từ ký ức của quá khứ, mỗi người hôm nay thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.