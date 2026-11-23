Trưng bày mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 23/12 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2026), ngày 23/11, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề “Mùa đông lịch sử 1946 – Toàn quốc kháng chiến: Ký ức và Tri ân”, giới thiệu hơn 150 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trưng bày được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gồm 3 phần: “Khát vọng hòa bình”, “Niềm tin và sức mạnh”, “Ký ức và Tri ân”... tái hiện hành trình từ những nỗ lực đấu tranh chính trị, ngoại giao nhằm bảo vệ nền độc lập đến quyết định phát động Toàn quốc kháng chiến và cuộc chiến đấu kiên cường của quân, dân cả nước.

Ở phần “Khát vọng hòa bình”, nhiều tư liệu về Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946, Hội nghị Fontainebleau, Tạm ước Việt – Pháp ngày 14/9/1946 giúp làm rõ thiện chí hòa bình của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những hành động quân sự của thực dân Pháp, đặc biệt là vụ thảm sát dân thường tại phố Hàng Bún ngày 17/12/1946 và các tối hậu thư ngày 18, 19/12/1946.

Phần “Niềm tin và sức mạnh” tập trung vào sự kiện ngày 19/12/1946 và cuộc chiến đấu 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô. Nhiều hiện vật có giá trị được giới thiệu như bản thảo “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bảo vật quốc gia), “Mệnh lệnh chiến đấu” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp, bom ba càng, súng trung liên, nhật ký chiến đấu của Tự vệ thành Hoàng Diệu...

Đặc biệt, những kỷ vật của chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô như áo, mũ, khăn, phù hiệu và băng đeo tay góp phần khắc họa cuộc chiến đấu gian khổ, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Trong đó có phù hiệu và băng đeo tay của chiến sĩ Vũ Đình Nhị, được gia đình cất giấu và phát hiện sau 21 năm.

Bên cạnh tư liệu lịch sử, trưng bày còn tổ chức không gian trải nghiệm “Đón Tết trong vòng vây – Tết Đinh Hợi 1947”, với các hoạt động gấp hoa đào, viết thư gửi chiến sĩ, gói bánh chưng, trải nghiệm trang phục chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.

Phần cuối “Ký ức và Tri ân” giới thiệu lời kể của các nhân chứng từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Hà Nội, cùng hình ảnh các hoạt động tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nội dung đã đề cập đến Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.