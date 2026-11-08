Hơn 150 người tham gia hiến máu tình nguyện tại xã Tây Ninh Hòa

Ngày 8-11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Tây Ninh Hòa phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tháng 11-2026.

Người dân kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Chương trình thu hút hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn tham gia. Kết quả, chương trình tiếp nhận 138 đơn vị máu, đạt 138% chỉ tiêu tỉnh giao, vượt 38% kế hoạch đề ra.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”, chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Các lực lượng tham gia hiến máu.