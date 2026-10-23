Hơn 150 HTX tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại khu vực miền Nam năm 2026

Phát biểu khai mạc, bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhấn mạnh nhiều hợp tác xã (HTX) đã làm ra sản phẩm tốt, nhưng thách thức lớn hơn là tìm được thị trường phù hợp và đảm bảo giá trị tạo ra trở về nhiều hơn với người sản xuất, thành viên HTX.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam năm 2026, tối 23/10 tại TP.HCM.

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, phía sau mỗi sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến hay hàng hóa làng nghề không chỉ là năng lực sản xuất, mà còn là vùng nguyên liệu, sinh kế cộng đồng và nỗ lực đổi mới của các hợp tác xã. Vì vậy, xúc tiến thương mại cần vượt ra ngoài hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán hàng, hướng đến những kết nối có khả năng tạo ra đơn hàng, hợp đồng và quan hệ hợp tác lâu dài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam năm 2026 tại TP.HCM

Hội chợ năm nay thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, có sự tham gia của 30 Liên minh HTX tỉnh, thành phố, với hơn 150 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương trên cả nước.

Thị trường phải là điểm xuất phát của sản xuất

Đặt vấn đề về yêu cầu thích ứng trước những thay đổi của thị trường, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho rằng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc, tiêu chuẩn, thương hiệu và trách nhiệm môi trường. Trong khi đó, công nghệ số và thương mại điện tử đang làm thay đổi cách sản phẩm tiếp cận khách hàng.

Điều này đòi hỏi HTX không chỉ sản xuất những gì mình có, mà phải hiểu thị trường cần gì; không chỉ bán sản phẩm, mà còn xây dựng niềm tin đối với sản phẩm. Mục tiêu không dừng ở việc tìm đầu ra cho một mùa vụ, mà phải hình thành thị trường ổn định và quan hệ hợp tác bền vững.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cùng các đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm của các hợp tác xã tại hội chợ.

Bà Vân đề nghị các hợp tác xã tận dụng cơ hội tại hội chợ để tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, nắm bắt yêu cầu của hệ thống phân phối, kết nối đối tác và học hỏi kinh nghiệm. Qua đó, các HTX tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng thương hiệu.

“Thị trường không phải là khâu cuối của sản xuất. Thị trường phải trở thành điểm xuất phát cho quyết định sản xuất và kinh doanh của hợp tác xã”, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và các đại biểu tìm hiểu sản phẩm đặc trưng của HTX tỉnh Điện Biên trưng bày tại hội chợ.

Cùng với sự chủ động của các HTX, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam cũng cần đổi mới cách thức xúc tiến thương mại. Theo đó, hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng ở tổ chức hội chợ, giới thiệu sản phẩm mà phải gắn với xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và theo đuổi kết quả sau kết nối.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và các đại biểu tìm hiểu sản phẩm đặc trưng vùng miền được các hợp tác xã giới thiệu tại hội chợ.

Bà Vân đề nghị các đơn vị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tiếp tục đồng hành sau hội chợ, hỗ trợ các HTX tiếp cận doanh nghiệp, hệ thống phân phối, thương mại điện tử và những thị trường tiềm năng. Hiệu quả xúc tiến thương mại cần được đánh giá bằng những kết quả cụ thể như số lượng khách hàng, đối tác mới, sản phẩm tiếp cận được các kênh phân phối mới và lợi ích thực tế mà thành viên HTX nhận được.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, thành công của hội chợ không chỉ nằm ở số lượng gian hàng hay doanh số trong thời gian tổ chức, mà quan trọng hơn là khả năng duy trì các mối liên kết sau sự kiện. Qua đó, sản phẩm có thêm thị trường, các cuộc gặp gỡ trở thành quan hệ hợp tác lâu dài và giá trị được phân bổ tốt hơn cho HTX, thành viên.

Các đại biểu tham quan gian hàng, tìm hiểu cơ hội kết nối giao thương và mở rộng thị trường cho sản phẩm HTX.

Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các HTX khu vực miền Nam năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội giao thương, quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng miền và tăng cường liên kết giữa khu vực kinh tế tập thể với cộng đồng doanh nghiệp, hệ thống phân phối. Đây cũng là dịp để các HTX tiếp cận trực tiếp tín hiệu thị trường, điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu thực tế.