Hơn 150 học sinh xã Đông Giang được khám mắt miễn phí

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Quảng Nam kiểm tra thị lực cho học sinh. Ảnh: NGỌC VY

Tại chương trình, học sinh và giáo viên nhà trường được tuyên truyền kiến thức về phòng, chống tật khúc xạ; xây dựng thói quen học tập, sinh hoạt khoa học, sử dụng thiết bị điện tử hợp lý và chủ động chăm sóc, bảo vệ thị lực.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, hơn 150 học sinh được khám mắt và kiểm tra thị lực nhằm phát hiện sớm các tật khúc xạ và những vấn đề liên quan đến sức khỏe thị giác. Qua thăm khám, các y, bác sĩ phát hiện, cấp kính miễn phí cho 76 học sinh bị cận thị, loạn thị; đồng thời tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ mắt phù hợp.

Đại biểu cùng lãnh đạo xã Đông Giang và nhà trường chụp hình tại buổi truyền thông. Ảnh: NGỌC VY

Được biết, chương trình thuộc Dự án “Lồng ghép chăm sóc mắt trong Chương trình Y tế học đường” giai đoạn 2025 - 2030 do Tổ chức FHF tại Việt Nam tài trợ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc mắt học đường, hỗ trợ can thiệp sớm các vấn đề về thị lực, tạo điều kiện để học sinh học tập tốt hơn.