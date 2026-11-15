Hơn 150 hoạt động tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Từ ngày 13 đến 28/11, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, định hướng “Kinh tế sáng tạo”, diễn ra tại 5 cụm không gian văn hóa, di sản và công cộng của Thủ đô. Hơn 150 hoạt động được tổ chức, từ triển lãm, sắp đặt nghệ thuật, trình diễn, hội thảo đến workshop và trải nghiệm làng nghề, đưa sáng tạo đến gần hơn với đời sống đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hon-150-hoat-dong-tai-le-hoi-thiet-ke-sang-tao-ha-noi-2026-24626111422232491.htm