Hơn 150 hoạt động tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Hơn hai năm sau trận lũ quét cuốn phăng nhà cửa, tài sản và cướp đi sinh mạng 67 người, Làng Nủ hôm nay lại rộn ràng trong ngày hội đoàn kết. Trên khu tái định cư ở đồi Sim, người dân cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và vun đắp cuộc sống mới sau những mất mát không thể nào quên.