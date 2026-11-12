Hơn 150 doanh nghiệp tại Tp.HCM nợ bảo hiểm hơn 325 tỷ đồng, chuyển hồ sơ sang VKSND

Ngày 11/11, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Tp.HCM, đơn vị đã chuyển 152 hồ sơ doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền 325,52 tỷ đồng, sang Viện Kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Ảnh minh hoạ.

Việc chuyển hồ sơ được thực hiện trong khuôn khổ triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khu vực khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Tp.HCM đã tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn cho Viện Kiểm sát nhân dân khu vực.

Các doanh nghiệp được đưa vào diện phối hợp làm việc chủ yếu là những đơn vị có số tiền và thời gian chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm lớn; đặc biệt là các trường hợp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên hoặc có hành vi xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương theo Nghị quyết 205/2025/QH15.

Trong đó, có những trường hợp phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được giải quyết chế độ thai sản; người cao tuổi đủ điều kiện nhưng chưa được giải quyết chế độ hưu trí...

Tính đến ngày 9/11, Bảo hiểm xã hội Tp.HCM đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân mời làm việc đối với 10.988 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền chậm đóng của các doanh nghiệp này lên tới 2.722 tỷ đồng.

Thông qua các buổi làm việc, một số doanh nghiệp đã khắc phục nghĩa vụ đóng bảo hiểm với số tiền 644,3 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 23,67%.

Đối với những doanh nghiệp nợ số tiền lớn nhưng không phối hợp khắc phục, Bảo hiểm xã hội Tp.HCM đã chuyển 152 hồ sơ doanh nghiệp chậm đóng, với tổng số tiền 325,52 tỷ đồng, sang Viện Kiểm sát nhân dân khu vực để xem xét, xử lý theo quy định.

Trên cơ sở hồ sơ do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp, các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đã ban hành 18 quyết định khởi kiện vụ án dân sự. Đến nay, 5 vụ án đã được đưa ra xét xử và ban hành bản án.

Theo Bảo hiểm xã hội Tp.HCM, việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là hành vi vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng lao động mà còn trực tiếp đe dọa quyền lợi an sinh của người lao động.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Tp.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực triển khai các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.