Hơn 150.000 lượt thanh niên công nhân, yếu thế được hỗ trợ và tiếp sức

Diễn đàn diễn ra nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hành trình “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”. Ảnh: Hải Lâm

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn TCP Saravoot Yoovidhya; cùng đông đảo thanh niên tiêu biểu và sinh viên.

Khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần tự lực

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu. Ảnh: Hải Lâm

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết: Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” được tổ chức với mong muốn tạo nên một không gian gặp gỡ, chia sẻ và kết nối, nơi những câu chuyện chân thực về nghị lực, khát vọng, lao động, lập nghiệp và cống hiến của thanh niên được lắng nghe; nơi những trải nghiệm từ cuộc sống gợi mở thêm những góc nhìn về nhu cầu của người trẻ, cũng như trách nhiệm và khả năng đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thanh niên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng. Đồng thời, người trẻ cần có môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, hiện thực hóa ước mơ và đóng góp cho xã hội.

"Tiếp năng lượng cho thanh niên, vì thế, không chỉ là hỗ trợ về vật chất hay tạo thêm động lực tinh thần, mà còn là khơi mở cơ hội, trao niềm tin, bồi đắp năng lực và đồng hành để người trẻ tự tin tiến bước bằng chính sức mạnh của mình", Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh

Nhiều câu chuyện chân thực về hành trình vượt khó, lập nghiệp và cống hiến được chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Hải Lâm

Tại diễn đàn, nhiều câu chuyện chân thực về hành trình vượt khó, lập nghiệp và cống hiến đã được chính những người trẻ tài năng, giàu nghị lực chia sẻ. Đó là các gương mặt tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực: anh Vũ Hồng Quân (Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025); chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Hoa hậu Liên lục địa 2022, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025); chị Lê Thị Thắm (gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023); anh Ma Seo Chứ (Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2024); anh Cà Văn Minh (Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026) và chị Đặng Thị Kim Oanh (gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026).

Những câu chuyện từ thực tiễn chính là gợi mở quan trọng để các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hình thức đồng hành sát hợp hơn.

Tạo điểm tựa vững chắc cho thanh niên vươn lên

Ban tổ chức cho biết, trong 7 năm phối hợp, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hướng đến các nhóm thanh niên cụ thể.

Các gương thanh niên tiêu biểu cùng chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng. Ảnh: Hải Lâm

Trong đó, chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" tôn vinh 287 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, đồng thời chắp cánh cho 14 dự án khởi nghiệp, giúp các bạn tạo dựng sinh kế bền vững bằng chính đôi tay mình.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" lan tỏa 188 tấm gương nhân ái, những hành động tử tế vì cộng đồng, lan tỏa thông điệp rằng sống đẹp không ở đâu xa mà bắt đầu từ những việc làm tử tế mỗi ngày.

Chương trình "Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân. Chương trình đã đi qua 18 tỉnh, thành trên cả nước với hơn 150.000 lượt người tham gia. Các Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: 51.500 thanh niên được khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và tặng quà; 360 gian hàng miễn phí, giảm giá; trao tặng hơn 1.000 suất quà…

Dự án "Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" sẽ hoàn thành 22 công trình trong năm 2026, mở rộng cơ hội rèn luyện thể chất, giao lưu và gắn kết thanh niên tại các địa phương.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tặng quà tới Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn TCP Saravoot Yoovidhya kỷ niệm 7 năm hợp tác. Ảnh: Hải Lâm

Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, giai đoạn 2026 - 2028 sẽ tiếp tục tập trung vào các hoạt động chăm lo đời sống thanh niên công nhân; đồng hành với thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật; tôn vinh những người trẻ sống tích cực, có trách nhiệm và đóng góp cho xã hội; đồng thời mở rộng không gian rèn luyện thể chất, tăng cường kết nối thanh niên với cộng đồng.