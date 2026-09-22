Hơn 15,8 triệu lượt xem bài viết tôn vinh giá trị trẻ em gái trên nền tảng số

Theo tổng hợp từ hệ thống phần mềm của Ban Tổ chức, cuộc thi đã chính thức đóng hệ thống vào lúc 24h00 ngày 20/9/2026. Trong tổng số 94.752 người tham gia, có 86.715 bài dự thi hợp lệ.

Cuộc thi là hoạt động truyền thông trọng tâm hướng tới hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10/2026). Ngay từ khi phát động, Ban Tổ chức xác định đây không chỉ là sân chơi cung cấp kiến thức dân số đơn thuần, mà còn là giải pháp truyền thông hiện đại nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, góp phần xóa bỏ định kiến giới và khẳng định vị thế, giá trị của phụ nữ cùng trẻ em gái trong xã hội.

Sáng ngày 22/9/2026, Cục Dân số tổ chức họp Ban Giám khảo cuộc thi “Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10)”. Ảnh: Thư Trịnh

Hơn 44.000 thí sinh đạt điểm giỏi phần trắc nghiệm

Kết quả tổng hợp cho thấy mặt bằng kiến thức của người dự thi rất đáng ghi nhận, với điểm trung bình phần thi trắc nghiệm đạt 80,59 điểm.

20.745 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 10/10 (chiếm 23,9% số bài dự thi hợp lệ).

23.914 thí sinh trả lời đúng 9/10 câu hỏi (chiếm 27,6%).

Như vậy, có tới hơn 44.600 người dự thi đạt từ 9/10 câu trắc nghiệm trở lên. Nội dung trắc nghiệm tập trung vào các kiến thức cốt lõi: Nguyên nhân, thực trạng và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; quy định pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; chính sách bình đẳng giới và các thông điệp tôn vinh giá trị con gái.

Ban Tổ chức đánh giá, kết quả này phản ánh sự chủ động tìm hiểu nghiêm túc của đông đảo tầng lớp nhân dân đối với các chính sách dân số và bình đẳng giới hiện hành.

Hàng chục nghìn bài viết xúc động về giá trị của trẻ em gái

Nếu phần trắc nghiệm thể hiện mức độ tiếp cận kiến thức, thì các bài tự luận lại phác họa bức tranh đời sống sinh động, sâu sắc về áp lực phải sinh con trai trong nhiều gia đình, dòng họ hiện nay.

Hàng chục nghìn bài viết gửi về đã thẳng thắn nhìn nhận những định kiến giới còn tồn tại, đồng thời chia sẻ nhiều mô hình, sáng kiến hay từ thực tiễn cộng đồng. Nhiều ý tưởng xuất sắc được đề xuất như: Đưa nội dung bình đẳng giới vào hương ước, quy ước thôn xóm; phát huy vai trò của người có uy tín; thành lập câu lạc bộ các gia đình sinh con một bề là gái thành đạt; lan tỏa những tấm gương nữ giới trưởng thành xuất sắc...

Ông Mai Trung Sơn, Phó Trưởng Phòng Pháp chế và Truyền thông dân số trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức cuộc thi với ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Trưởng ban Giám khảo cùng các thành viên Ban Giám khảo trong buổi sáng 22/9. Ảnh: Thư Trịnh

Bên cạnh cuộc thi chính thức, không khí trên Fanpage "Truyền thông dân số Việt Nam" cũng bùng nổ tương tác:

Hơn 2.600 bài viết tự luận hợp lệ được đăng tải.

Hơn 15,8 triệu lượt xem (tăng 5.172% so với trước cuộc thi).

839.000 lượt tương tác (trong đó có hơn 224.000 lượt thích, 59.000 lượt bình luận và 105.300 lượt chia sẻ).

Trang tăng thêm 9.210 lượt theo dõi mới.

Tổng giá trị giải thưởng 33 triệu đồng

Cuộc thi diễn ra từ 0h00 ngày 20/8 đến 24h00 ngày 20/9/2026 trên phạm vi toàn quốc, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Việc Cục Dân số đẩy mạnh cuộc thi trên nền tảng số đã mở ra hướng đi mới trong công tác truyền thông dân số hiện đại, đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với giới trẻ.

Ban Giám khảo tại buổi họp sáng ngày 22/9. Ảnh: Thư Trịnh

Theo kế hoạch, thời gian chấm thi kéo dài từ ngày 21/9 đến 5/10/2026; lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2026.

Cơ cấu giải thưởng gồm:

01 Giải Tập thể: Trị giá 8 triệu đồng.

09 Giải Cá nhân: 01 giải Nhất (7 triệu đồng), 01 giải Nhì (4 triệu đồng), 03 giải Ba (2 triệu đồng/giải) và 04 giải Khuyến khích (1 triệu đồng/giải).

01 Giải "Bài viết truyền cảm hứng": Trị giá 4 triệu đồng (dành cho bài viết có lượng tương tác cao nhất trên Fanpage).

Sự hưởng ứng mạnh mẽ với gần 95.000 lượt người tham gia cho thấy chủ đề mất cân bằng giới tính khi sinh đã chạm đúng sự quan tâm của cộng đồng, tạo đà tích cực cho công tác dân số và phát triển trong giai đoạn mới.