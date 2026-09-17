Hơn 15.600 khách hàng ở miền Bắc phát triển điện mặt trời mái nhà

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến ngày 31/8, EVNNPC có 15.643 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất 929,3MW.

Theo EVNNPC, việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục được triển khai theo quy định.

Riêng trong tháng 8/2026, Tổng công ty phát triển mới 2.563 khách hàng với tổng công suất 105,7MW. Lũy kế 8 tháng, EVNNPC phát triển 14.044 khách hàng với tổng công suất 605,6MW.

Đối với 16 dự án đầu tư lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở các đơn vị, đến nay các dự án cơ bản đã hoàn thành và đưa vào vận hành.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tháng 8/2026, điện thương phẩm của EVNNPC đạt hơn 11 tỷ kWh, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, điện thương phẩm đạt 79,16 tỷ kWh, tăng 12,05% so với cùng kỳ và đạt 67,81% kế hoạch năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Công tác giảm tổn thất điện năng tiếp tục được EVNNPC tập trung thực hiện. Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 8 thực hiện 3,09%; lũy kế 8 tháng đạt 3,54%, giảm 0,05% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,21% so với kế hoạch EVN giao.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành và chăm sóc khách hàng. Nhiều công nghệ, thiết bị được thử nghiệm, triển khai trên lưới điện và từng bước ứng dụng vào quản lý kỹ thuật, vận hành.

Trong tháng 8/2026, EVNNPC tiếp nhận 42 ý tưởng sáng kiến từ các đơn vị. Trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, Tổng công ty tiếp tục phát huy hiệu quả Ứng dụng EVN CSKH và Tổng đài EVN 1558.

Đến nay, EVNNPC dẫn đầu toàn Tập đoàn về số lượng khách hàng cài đặt, liên kết Ứng dụng EVN CSKH.

Bước vào những tháng cuối năm 2026, EVNNPC tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hệ thống đo đếm từ xa, nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý và triển khai DPPA.

Tổng công ty đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng, tập trung xử lý các đường dây, trạm biến áp có tổn thất cao, tối ưu phương thức vận hành, san tải, cân pha, cải tạo lưới điện và nâng cao hiệu quả đo đếm.

Trước dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, EVNNPC khuyến nghị khách hàng, cơ quan, công sở và cơ sở sản xuất sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tắt các thiết bị điện không cần thiết, ưu tiên sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng thiết bị có công suất lớn trong giờ cao điểm từ 17 giờ 30-22 giờ 30 hằng ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, hỗ trợ vận hành an toàn, ổn định và giúp khách hàng tối ưu chi phí./.