Hơn 15.500 VĐV tranh tài tại giải marathon ở Đồng Tháp

Hơn 15.500 VĐV từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải marathon tại Cao Lãnh năm nay.

Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 bước sang mùa thứ 5 với hơn 15.500 VĐV trong nước và quốc tế, đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày thi đấu chính diễn ra 11/10, gồm bốn cự ly Marathon, Half Marathon, 10 km và 5 km. Theo ban tổ chức, các cự ly của giải đạt chuẩn Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS).

So với mùa trước, đường chạy năm nay được điều chỉnh ở một số khu vực. VĐV tiếp tục đi qua những địa điểm quen thuộc của Cao Lãnh như Công viên Văn Miếu, cầu Cao Lãnh, tuyến ven sông Tiền và Tháp truyền hình, đồng thời trải nghiệm thêm Tượng đài Tập kết 1954 cùng một số tuyến đường dân sinh mới.

Việc thay đổi lộ trình là một trong những điểm đáng chú ý về chuyên môn khi ban tổ chức phải cân đối giữa yêu cầu về cự ly, khả năng vận hành và trải nghiệm thi đấu của VĐV. Với quy mô hơn 15.000 người, công tác phân luồng ở các nhóm xuất phát cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt ở hai cự ly dài Marathon và Half Marathon.

Tổng giá trị giải thưởng của mùa 2026 là 352 triệu đồng. Bên cạnh các cự ly dành cho người lớn, giải còn có nội dung Kun Fun Run dài 800 m dành cho trẻ em, dự kiến thu hút khoảng 2.000 VĐV nhí.

Theo thống kê từ ban tổ chức, Đất Sen Hồng Marathon đã ghi nhận hơn 52.000 lượt đăng ký sau 5 mùa. Riêng năm 2026 có hơn 15.500 người tham dự, tương đương gần 30% tổng lượng đăng ký của toàn bộ lịch sử giải.

Các hoạt động của giải diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại Cao Lãnh, trong đó ngày 11/10 là thời điểm VĐV chính thức bước vào các cự ly tranh tài.