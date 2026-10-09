Hơn 15.500 VĐV tham gia giải 'VPBank đất Sen Hồng Music Marathon 2026' ở Đồng Tháp

Chiều 9.10, Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) tổ chức Hội thảo kinh tế thể thao; đồng thời thông tin chi tiết về giải “VPBank đất Sen Hồng Music Marathon 2026”.

Quang cảnh cuộc họp vào chiều 9.10

Ông Nguyễn Tử Anh, Giám đốc Nexus Sport Events, đơn vị tổ chức sự kiện cho biết, giải lần này thu hút hơn 15.500 VĐV trong nước và quốc tế tham gia, cùng chinh phục đường chạy và trải nghiệm một mùa lễ hội đặc biệt ở vùng đất Sen Hồng.

VPBank đất Sen Hồng Music Marathon 2026 sẽ khởi tranh với 4 cự ly gồm: Marathon, Half Marathon, 10km và 5km đạt chuẩn của Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), phù hợp với VĐV chuyên nghiệp, người chạy bộ phong trào... Ngoài ra, Ban tổ chức còn bố trí cự ly chạy 800m dành cho trẻ em, với tên gọi Kun Fun Run Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Tử Anh, Giám đốc Nexus Sport Events, đơn vị tổ chức sự kiện, thông tin về giải chạy năm nay

Theo đó, cung đường chạy được xây dựng qua những địa danh, những công trình biểu tượng của Cao Lãnh như: Công viên Văn Miếu, cầu Cao Lãnh, dọc sông Tiền, Tháp truyền hình... cùng các tuyến đường dân sinh mang đậm bản sắc địa phương.

Từ những tuyến đường của một Đồng Tháp đang chuyển mình, đến những địa danh lưu giữ dấu ấn lịch sử, tất cả được kỳ vọng trở thành hành trình khám phá vùng đất đầy sức sống và chân thực. Mỗi tuyến đường không chỉ là một thử thách về thể lực và ý chí, mà còn là một điểm chạm đặc sắc với cảnh quan, văn hóa, đời sống người dân...

Giải chạy được xây dựng với nhiều tuyến đường dân sinh mang đậm bản sắc địa phương

Bà Vũ Thị Thu Trang, Giám đốc Cao cấp Thương hiệu - Khối Truyền thông & Tiếp thị (VPBank) chia sẻ, mùa giải năm nay bên cạnh VĐV trong nước thì có nhiều VĐV quốc tế đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều này đánh dấu bước tiến rõ nét về tầm vóc của giải, cũng như sức hút ngày càng lớn của Đồng Tháp trên bản đồ thể thao, du lịch.

Không chỉ theo đuổi quy mô và chất lượng chuyên môn, giải còn được xây dựng với định hướng tạo nên một trải nghiệm khác biệt, nơi thể thao kết nối với âm nhạc, văn hóa và du lịch.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc, Ban tổ chức kỳ vọng giải chạy sẽ tiếp tục mở rộng giá trị vượt ngoài đường đua, đưa hình ảnh Đồng Tháp đến gần hơn với du khách; từ đó tăng cường kết nối với hệ sinh thái dịch vụ, góp phần tăng trưởng du lịch, tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế phát triển.

"VPBank đất Sen Hồng Music Marathon 2025" thu hút rất đông VĐV tham gia, góp phần lan tỏa hình ảnh thể thao và du lịch của địa phương

Trong chuỗi hoạt động của giải, sẽ có chương trình “VPBank Music Night - Đêm nhạc hội tụ” diễn ra tối 10.10, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Chương trình kết hợp âm nhạc đương đại với chất liệu văn hóa truyền thống sẽ là món quà dành tặng các VĐV; đồng thời là không gian để gặp gỡ, kết nối về văn hóa, thể thao.

Bên cạnh đó, các VĐV và du khách còn được khám phá hơn 50 gian hàng đến từ các thương hiệu trong nước và quốc tế, với những trải nghiệm đa dạng như: thể thao, âm nhạc, công nghệ, chăm sóc sức khỏe, thời trang, dinh dưỡng, ẩm thực, đặc sản OCOP… và chương trình khám phá chợ quê Tân Thuận Đông vô cùng phong phú.

Theo Ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng của mùa giải năm nay khoảng 352 triệu đồng. Ngoài ra, còn dành 100 triệu đồng đóng góp cho Quỹ bảo tồn Sếu đầu đỏ, nhằm góp phần hỗ trợ các hoạt động bảo tồn loài chim quý hiếm, gắn liền với hệ sinh thái và hình ảnh của Đồng Tháp…