Hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sỹ từ Quân khu 9 được đưa ra Hà Nội giám định ADN

Cán bộ, chiến sỹ trang nghiêm thực hiện nghi thức tiếp nhận các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại sân bay quân sự Gia Lâm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ được đưa ra khỏi máy bay để thực hiện quy trình tiếp nhận, bàn giao. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ tiếp nhận các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ sau khi được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ Cần Thơ ra Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ nâng niu, sắp đặt các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ trước khi bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Cán bộ Quân chủng Phòng không Không quân sắp xếp các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại khu vực tập kết, chuẩn bị bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại lễ tiếp nhận, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ ở sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ được đưa từ máy bay vận tải quân sự xuống khu vực tiếp nhận tại sân bay quân sự Gia Lâm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ chuyển các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ lên xe chuyên dụng để vận chuyển tới Viện Pháp y Quân đội, phục vụ giám định ADN. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện nghi thức chào khi các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ của các địa phương thuộc Quân khu 9 được đưa khỏi máy bay tại sân bay quân sự Gia Lâm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Máy bay vận tải quân sự chở 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ từ địa bàn Quân khu 9 hạ cánh tại sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ trang nghiêm thực hiện nghi thức tiếp nhận các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)