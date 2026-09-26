Hơn 15.000 học sinh, sinh viên được trang bị kỹ năng xanh và kỹ năng thành công

Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Văn Bảy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Trưởng Ban quản lý Dự án phát biểu tại hội nghị.

Dự án nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp kiến thức, kỹ năng mềm, kỹ năng thích ứng nghề nghiệp và kỹ năng xanh, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận cơ hội việc làm, sinh kế và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Từ điểm khởi đầu tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, dự án đã được triển khai tại 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2024-2026, hơn 15.000 học sinh, sinh viên hoàn thành hai khóa học về tư duy xanh và kỹ năng thành công; khoảng 30.000 học sinh, sinh viên được tiếp cận dự án và giới thiệu cơ hội việc làm.

Quang cảnh tại hội nghị.

Cùng với đó, 150 giáo viên nòng cốt và hơn 900 giảng viên được tập huấn, nâng cao năng lực về kỹ năng mềm, thích ứng nghề nghiệp, tư duy phát triển, tư duy xanh, bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và phương pháp hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Dự án cũng triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế. Qua đó, 500 cán bộ y tế tham gia trực tiếp và hơn 1.000 cán bộ tham gia trực tuyến các chương trình tập huấn, truyền thông, tập trung vào phòng ngừa định kiến giới, xây dựng môi trường làm việc an toàn, hòa nhập.

Thành công của Dự án không chỉ khẳng định sự nỗ lực của các cơ sở giáo dục, giáo viên, giảng viên tại các cơ sở giáo dục, mà còn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, giúp họ có thêm phương pháp giảng dạy hiện đại, gắn với thực tiễn; đồng thời, giúp học sinh, sinh viên được trang bị những kỹ năng mềm cần thiết để ứng dụng vào học tập và cuộc sống.

Tại lễ tổng kết, đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao khả năng thích ứng nghề nghiệp của học sinh, sinh viên, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và những yêu cầu mới của thị trường lao động.

Các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Dự án được vinh danh.

Dịp này, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình triển khai dự án đã được vinh danh.