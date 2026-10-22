Hơn 140 đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2026

Tham gia tập huấn có hơn 140 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng tổ công đoàn thuộc các công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các phường và một số xã trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh truyền đạt nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn những nội dung trọng tâm gồm: thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác an toàn, vệ sinh lao động và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong phối hợp thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác tài chính công đoàn; công tác thi đua, khen thưởng; đánh giá, xếp loại CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở và được giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Trước đó ngày 21/10, LĐLĐ tỉnh cũng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2026 tại khu vực Chi Lăng và Hữu Lũng với trên 60 đại biểu tham dự. Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.