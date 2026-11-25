Nhiều áp lực đối với hệ thống y tế sau sáp nhập

Ngày 25/11, HĐND Tp.HCM phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế, với gần 1.000 cán bộ, nhân viên y tế tham dự tại 3 điểm cầu ở Tp.HCM, Bình Dương và Bà Rịa.

Hội nghị ghi nhận các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, chế độ đối với nhân viên y tế, cơ chế tài chính, bảo hiểm y tế và tổ chức hệ thống y tế cơ sở sau sáp nhập.

Theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM, sau khi hợp nhất hệ thống y tế Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 7/2025, ngành y tế Thành phố phụ trách chăm sóc sức khỏe cho hơn 14 triệu dân.

Từ ngày 1/1/2026, 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu sẽ chuyển sang trực thuộc UBND cấp xã. Thay đổi này đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức, cơ chế vận hành, đồng thời bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở không bị gián đoạn.

Hiện toàn Thành phố có 170 bệnh viện công lập và ngoài công lập, 12 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế, 358 phòng khám đa khoa, hơn 11.000 phòng khám chuyên khoa và trên 18.000 nhà thuốc.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM.

Theo ông Thượng, để củng cố năng lực y tế cơ sở, ngành y tế đã triển khai chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mỗi trạm y tế có một bệnh viện đa khoa đồng hành, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật.

Trong đợt đầu tiên, 81 bác sĩ từ các bệnh viện được luân phiên đến làm việc tại 37 trạm y tế. Đồng thời, mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục đã được mở rộng đến 83 phường, xã với 226 đội.

Đáng chú ý, chiến dịch khám sức khỏe toàn dân ghi nhận gần 10 triệu người được khám tính đến ngày 23/11, đạt 78,1% dân số theo phạm vi thống kê của chương trình. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Y tế, quá trình vận hành hệ thống y tế sau sáp nhập vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là tại tuyến cơ sở.

Chi bảo hiểm y tế vượt dự toán

Một trong những vấn đề đáng chú ý được ngành y tế Tp.HCM chỉ ra là những bất cập trong cơ chế tài chính và thanh toán bảo hiểm y tế.

Theo báo cáo của Sở Y tế, năm 2026, mức vượt dự toán chi bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố khoảng 6.000 tỷ đồng. Trong khi đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh chưa tính đầy đủ các yếu tố chi phí, khiến một số cơ sở y tế công lập gặp khó khăn khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Bên cạnh đó, một số khoản chi phí liên quan đến hoạt động của các cơ sở y tế công lập vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến việc cân đối nguồn lực và tổ chức hoạt động.

Không chỉ khó khăn về tài chính, hệ thống y tế cơ sở còn đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, đặc biệt là nhân sự quản lý, bác sĩ và nhân viên có chuyên môn phù hợp.

Đại biểu chia sẻ ý kiến tại hội nghị.

Tại một số trạm y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phối hợp giữa ngành y tế, chính quyền cấp xã và các bệnh viện hỗ trợ cũng cần tiếp tục hoàn thiện.

Đáng chú ý, chất lượng chuyên môn giữa các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực chưa đồng đều. Có nơi được đầu tư trang thiết bị nhưng thiếu nhân lực để khai thác hiệu quả, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại các khu công nghiệp, địa bàn xa trung tâm và khu vực biển đảo ngày càng lớn.

Đối với chương trình khám sức khỏe toàn dân, tiến độ triển khai giữa các địa phương còn chênh lệch. Nhóm người lao động, nhất là những người làm việc theo ca kíp, gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian tham gia khám sức khỏe.

Một vấn đề khác là dữ liệu y tế chưa được kết nối đồng bộ. Dù 100% bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, dữ liệu sức khỏe của khoảng 7,6 triệu người được tích lũy trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và hơn 3,5 triệu sổ sức khỏe điện tử được liên thông trên VNeID, việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

Những hạn chế trên cho thấy, cùng với việc mở rộng quy mô hệ thống, ngành y tế Tp.HCM cần giải quyết đồng thời bài toán nhân lực, nguồn lực tài chính và chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt tại tuyến đầu.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tổng hợp 51 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước khi diễn ra chương trình. Các nội dung tập trung vào 8 nhóm vấn đề, gồm chế độ chính sách đối với nhân viên y tế, khám chữa bệnh, tài chính, bảo hiểm y tế, mua sắm, y tế cơ sở, y tế dự phòng và chuyển đổi số.

Trong đó, những vấn đề liên quan đến chế độ đãi ngộ, thu hút và giữ chân nhân viên y tế được đặt trong yêu cầu củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhất là tại các địa bàn còn thiếu nhân lực.

Đối với lĩnh vực khám chữa bệnh, các kiến nghị tập trung vào việc bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ sở y tế, tháo gỡ khó khăn trong mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị và thực hiện thanh toán bảo hiểm y tế.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tp.HCM.

Phát biểu tại tiếp xúc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tp.HCM ông Huỳnh Thanh Nhân, yêu cầu việc tiếp nhận, xử lý các kiến nghị phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Theo quy trình giải quyết được đặt ra tại hội nghị, những nội dung có thể xử lý cần ghi nhận cụ thể cam kết, thời hạn và đầu mối thực hiện. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, cơ quan liên quan phải xác định rõ hướng chuyển kiến nghị để xem xét, giải quyết.

Ông Nhân cũng nhấn mạnh, những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu phải được ghi nhận đầy đủ, tránh đưa ra cam kết khi chưa có cơ sở thực hiện.

Thông qua hội nghị, Hội đồng nhân dân Tp.HCM tiếp tục tổng hợp các kiến nghị để phục vụ công tác xây dựng chính sách, giám sát và đôn đốc cơ quan chức năng giải quyết những khó khăn của ngành y tế.

Trong bối cảnh hệ thống y tế Thành phố đang phục vụ hơn 14 triệu dân, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, tài chính và tổ chức hoạt động được xem là yêu cầu cấp thiết, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, ngay từ tuyến cơ sở.