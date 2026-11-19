So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí: Giảm 2.684 vụ (15,8%); giảm 814 người chết (8,5%) và giảm 2.884 người bị thương (25,7%).

Hiện trường va chạm xảy ra trên tỉnh lộ 317G, xã Tu Vũ (Phú Thọ) khiến 3 người tử vong sáng 7/11.

Riêng trong tháng 11, cả nước ghi nhận xảy ra 1.418 vụ tai nạn giao thông, làm chết 793 người và bị thương 909 người. So với tháng liền kề, tăng 152 vụ (12%), tăng 73 người chết (10,1%) và tăng 144 người bị thương (18,8%).

Tuy nhiên, so với tháng 11/2025, tai nạn giao thông vẫn giảm 113 vụ (7,4%), giảm 45 người chết (5,4%) và giảm 135 người bị thương (12,9%).

Cũng theo Cục CSGT, trong tháng 11 vừa qua, tai nạn giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ chủ yếu với 1.411 vụ, hậu quả khiến 787 người tử vong và 908 người bị thương. Đáng chú ý, có hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Tây Ninh và Phú Thọ, làm 6 người tử vong.

Về công tác tuần tra kiểm soát, CSGT cả nước phát hiện và xử lý hơn 4,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng hơn 1,5 triệu (50,4%).

CSGT sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhất là liên quan đến nồng độ cồn.

Cơ quan thống kê khuyến cáo, tai nạn giao thông trong 11 tháng giảm cả ba tiêu chí nhưng số vụ việc, số người chết và bị thương trong tháng đều tăng so với tháng trước. Điều này cho thấy tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Cục CSGT đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không chạy quá tốc độ, không vượt ẩu và luôn giữ khoảng cách an toàn.