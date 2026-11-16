Hơn 14.000 học sinh An Giang tham gia vòng thi trực tuyến Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Quang cảnh phát động vòng thi trực tuyến cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. (Ảnh: ĐỨC THÁI)

Chương trình được kết nối trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo học sinh trên địa bàn cùng theo dõi và hưởng ứng.

Theo kế hoạch, cuộc thi năm học 2026-2027 dự kiến thu hút hơn 14.000 học sinh đến từ 14 trường trung học cơ sở thuộc 4 xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang tham gia. Cuộc thi được tổ chức theo 3 vòng gồm: cấp xã, cấp tỉnh và cấp khu vực.

Các em học sinh tham dự phát động vòng thi trực tuyến cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại điểm cầu Trường trung học cơ sở An Thới, Đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Ở vòng thi cấp xã diễn ra từ 9 giờ ngày 16/11/2026 đến 16 giờ 30 phút, ngày 22/11/2026, thí sinh dự thi trực tuyến trên phần mềm tại địa chỉ: Emyeubiendaoquehuong.canhsatbien.vn.

Mỗi lượt thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm thực hiện trong thời gian 20 phút. Thí sinh được tham gia tối đa 3 lượt và hệ thống sẽ lấy kết quả cao nhất để xét thành tích.

Nội dung thi bao quát các kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế về biển, đảo; kiến thức về biển, đảo Việt Nam, đại dương, biến đổi khí hậu và công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ngoài ra, bộ câu hỏi còn lồng ghép kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường, tác hại của ma túy; lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam cũng như lịch sử, văn hóa, xã hội địa phương.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chủ trì phát động. (Ảnh: ĐỨC THÁI)

Phát biểu phát động, Đại tá Nguyễn Thái Dương khẳng định cuộc thi là sân chơi bổ ích, thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường. Thông qua đó giúp các em nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đề nghị các nhà trường, thầy cô giáo tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất để học sinh tham gia; đồng thời mong muốn các em phát huy tinh thần tự giác, tự tin, trung thực để đạt kết quả cao.

Hoạt động này cũng tiếp tục khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục tỉnh An Giang trong việc lan tỏa tình yêu biển, đảo ngay từ ghế nhà trường.