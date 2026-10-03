Hơn 135.000 học sinh xác nhận nhập học lớp 10, đạt 92,5%

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Thảo

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong số học sinh đã xác nhận nhập học, có 105.848 học sinh vào trung học phổ thông công lập, chiếm 72,12%; 29.905 học sinh vào trung học phổ thông tư thục, chiếm 20,38%. Còn 11.011 học sinh, chiếm 7,50%, lựa chọn học nghề và các hướng học tập khác.

Xét theo chỉ tiêu tuyển sinh, năm học 2026-2027, toàn thành phố có 140.971 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, số học sinh đã nhập học là 135.753 em, tương đương 96,3% trong tổng số học sinh lớp 9.

Trong đó, khối trung học phổ thông công lập tuyển 89.789 học sinh, đạt 108,4%; trung học phổ thông công lập tự chủ tuyển đạt 86,4%; trung học phổ thông hiệp quản tuyển đạt 109,5%; trung học phổ thông tư thục đạt 73,9%

Tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 9.874 học sinh nhập học trên 11.675 chỉ tiêu, đạt 84,57%; khối trường nghề thuộc Sở tuyển đạt 59%.

Các cơ sở giáo dục tập trung tổ chức hoạt động chuyên môn, thực hiện đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời bố trí tổ hợp môn học, chuyên đề học tập phù hợp ở cấp trung học phổ thông.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cũng tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, chia sẻ học liệu, hỗ trợ chuyên môn và điều phối giáo viên, phòng học bộ môn, thư viện, thiết bị dùng chung phù hợp nhu cầu thực tế.