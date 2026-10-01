Hơn 135.000 đơn vị chậm đóng bảo hiểm, TPHCM yêu cầu xử lý quyết liệt
TPHCM tăng cường xử lý doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm; có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã, đặc khu về thực hiện các giải pháp thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHTN, BHYT) trên địa bàn thành phố.
Theo UBND TPHCM, mặc dù đa số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc chấp hành các quy định về BHXH, BHTN, BHYT, song tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT vẫn ở mức cao, gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Theo báo cáo của BHXH TPHCM, số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT tạm tính đến ngày 31/7 là 7.131,15 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 4,43% so với kế hoạch thu của BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số tiền còn phải thu ngân sách nhà nước là 481,13 tỷ đồng. Số tiền chậm đóng khó thu là 858,62 tỷ đồng.
Theo đó, nếu trừ số tiền chậm đóng khó thu 858,62 tỷ đồng thì tổng số tiền chậm đóng còn lại là 6.272,53 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 3,90% so với kế hoạch thu của BHXH Việt Nam giao, tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 0,13% so với ngày 31/12 năm trước.
Tổng số đơn vị chậm đóng là 135.660 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng là 7.495,70 tỷ đồng. Trong đó, số đơn vị chậm đóng từ 1 đến dưới 3 tháng là 80.818 đơn vị với số tiền chậm đóng là 2.962,44 tỷ đồng. Số đơn vị chậm đóng từ 3 đến dưới 6 tháng là 13.794 đơn vị với số tiền chậm đóng là 486,61 tỷ đồng.
Với tình trạng chậm đóng, trốn đóng tại thời điểm cuối tháng 7/2026 nêu trên đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và kịp thời hơn để bảo vệ lợi ích của người tham gia.
Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT trong năm 2026 và khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT, xét đề nghị của BHXH thành phố tại Công văn số 7241/BHXH- QLT ngày 4/9/2026.
Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo BHXH TPHCM chủ trì đánh giá tình hình thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng; định kỳ hằng tháng cung cấp danh sách các đơn vị vi phạm cho cơ quan công an, các sở, ban, ngành liên quan và Liên đoàn Lao động thành phố để phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động và xử lý theo quy định.
Thực hiện phân tích dữ liệu thuế, đăng ký kinh doanh để kịp thời phát hiện các trường hợp bất thường; theo dõi sát tình trạng các đơn vị giải thể, phá sản để có biện pháp thu hồi nợ kịp thời.
Công an TPHCM phối hợp chặt chẽ với Cơ quan BHXH, lập hồ sơ đề nghị khởi tố đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.
Thanh tra TPHCM xây dựng kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng khi được giao; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự.
UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm rà soát, xác định các đơn vị chưa đăng ký BHXH bắt buộc; kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN và yêu cầu thực hiện đúng quy định.
Đồng thời, địa phương phải thanh toán đầy đủ, kịp thời phần ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHXH, BHYT; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn và các đoàn thể giám sát doanh nghiệp, không để phát sinh nợ mới.
Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp cố tình chậm đóng, trốn đóng. Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin trong quá trình thực hiện.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hon-135000-don-vi-cham-dong-bao-hiem-tphcm-yeu-cau-xu-ly-quyet-liet-169261001105006465.htm