Hơn 130 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT trong 8 tháng, tiếp tục đề xuất tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 8/2026, có 130,7 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, tăng 2,7 triệu lượt, tương ứng 2,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, số lượt khám chữa bệnh ngoại trú là 117,1 triệu lượt, tăng 1,8%; số lượt điều trị nội trú là 13,6 triệu lượt, tăng 4,2%.

Tổng chi khám chữa bệnh BHYT 8 tháng đầu năm đạt gần 118.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; trong đó ngoại trú hơn 44.800 tỷ đồng, nội trú hơn 73.100 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8/2026, có 130,7 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT. Trong ảnh người dân chờ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Trần Minh

5 đối tượng được đề xuất tăng mức hỗ trợ tham gia BHYT

Liên quan đến chính sách BHYT, Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT.

Theo dự thảo Nghị định, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/4/2027, mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng đối với một số nhóm đối tượng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn và nhóm tham gia BHYT theo diện hộ gia đình, cụ thể:

Người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 80% mức đóng BHYT, tăng 10% so với mức hiện hành

Đối với học sinh, sinh viên, mức hỗ trợ được đề xuất nâng từ tối thiểu 50% hiện nay lên tối thiểu 70% mức đóng.

Với người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình, dự thảo đề xuất nâng mức hỗ trợ từ tối thiểu 30% lên 50% mức đóng BHYT.

Đối với người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Đề xuất tăng mức hưởng BHYT, thanh toán chi phí khám sàng lọc một số bệnh ung thư, viêm gan B,C

Cũng tại dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất, tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 1/7/2027, lên 90% từ ngày 1/7/ 2029;

Tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 95% từ ngày 1/7/2030 đối với các đối tượng sau đây, trừ các nhóm đối tượng đã có mức hưởng cao hơn, cụ thể:

Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên; Người khuyết tật nhẹ có suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%; Người dưới 18 tuổi; Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật.

Tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 1/7/ 2028 và tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 90% từ ngày 1/7/2030 đối với các đối tượng còn lại ngoài các đối tượng quy định.

Khám sàng lọc ung thư vú cho người bệnh. Ảnh: TB

Cùng đó, tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất từ ngày 1/7/2027, Quỹ BHYT dự kiến thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho một số đối tượng theo lộ trình; đồng thời thanh toán sàng lọc, chẩn đoán viêm gan B, C lồng ghép trong khám sức khỏe định kỳ.

Từ năm 2028 dự kiến mở rộng thanh toán đối với quản lý bệnh mạn tính và một số dịch vụ phòng bệnh. Một số bệnh ung thư cũng được đưa vào lộ trình thanh toán như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng.

Từ ngày 1/1/2030, việc thanh toán đối với ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, tăng huyết áp, đái tháo đường theo lộ trình do Bộ Y tế quy định.

Từ ngày 1/7/2027, thực hiện thanh toán trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia BHYT đối với chi phí điều trị dinh dưỡng cho các bệnh động kinh kháng trị ở trẻ em, suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ dưới 6 tuổi, trẻ sơ sinh sinh non nhẹ cân theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh của Bộ Y tế.

Từ ngày 1/1/2028, thực hiện thanh toán đối với chi phí quản lý bệnh mạn tính và một số dịch vụ phòng bệnh khác.