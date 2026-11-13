Hơn 130 thí sinh tham gia Hội thi Kỹ năng nghề cấp trường năm học 2026 - 2027

- Trong 2 ngày 13 và 14/11, Trường Cao đẳng Lạng Sơn tổ chức Hội thi Kỹ năng nghề cấp trường năm học 2026 - 2027.

Tham gia hội thi có hơn 130 học sinh, sinh viên (HSSV) đang học các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy của Trường Cao đẳng Lạng Sơn. Các thí sinh thực hiện bài thi thực hành kỹ năng chuyên môn nghề theo 19 nhóm ngành, nghề đào tạo.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội thi

Các thí sinh tham dự chương trình khai mạc hội thi

Nội dung bài thi tập trung vào năng lực cốt lõi thực hành kỹ năng nghề HSSV đã được học trong chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề, trình độ đào tạo, ưu tiên thực hiện các kỹ năng tích hợp, thay cho thao tác đơn lẻ.

Thí sinh thực hành bài thi môn hàn

Các thí sinh thực hiện bài thi thực hành nghề điều dưỡng

Đối với các ngành, nghề kỹ thuật, bài thi tham chiếu cách tiếp cận của kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, WorldSkills. Đối với nhóm ngành sức khỏe, bài thi tổng hợp bao gồm 8 quy trình thực hiện các kỹ năng chuyên môn nghề, với hình thức thi chạy trạm (OSPE). Đối với nhóm ngành, nghề sư phạm, ngoại ngữ, nghệ thuật, kinh tế và du lịch… sử dụng nhiệm vụ nghề nghiệp thực tế, rubric theo năng lực, sản phẩm, trình bày, xử lý tình huống...

Dự kiến chiều 14/11, hội thi sẽ bế mạc và Ban tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho những thí sinh đạt thành tích cao.

Thí sinh ngành giáo dục mầm non thực hiện bài thực hành

Các thí sinh ngành công nghệ thông tin thực hành trên máy tính

Hội thi nhằm tạo môi trường để HSSV rèn luyện, thực hiện kỹ năng nghề theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng nghề trong toàn trường. Qua đó, góp phần đánh giá thực chất chất lượng đào tạo, giúp nhà trường có định hướng chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp và các điều kiện đảm bảo chất lượng trong công tác đào tạo. Đồng thời phát hiện HSSV có kỹ năng nghề nổi trội để bồi dưỡng, xây dựng nguồn tham gia các kỳ thi, hội thi kỹ năng nghề các cấp.