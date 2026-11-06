Hơn 130 nghệ sĩ từ 26 quốc gia hội tụ tại Hanoi Art Connecting lần thứ 8

Diễn ra tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (số 360 đường La Thành, Hà Nội), workshop và triển lãm nghệ thuật quốc tế Hanoi Art Connecting lần thứ 8 do Sở VHTT&DL Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Asia Art Link phối hợp tổ chức.

Khởi nguồn với tên gọi Hanoi March Connecting năm 2016, sự kiện này đang từng bước trở thành điểm hẹn nghệ thuật thường niên, góp phần kết nối cộng đồng nghệ sĩ trong nước và quốc tế, thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác trong sáng tạo nghệ thuật.

Nghệ sĩ quốc tế sáng tác tại workshop Hanoi Art Connecting 8

Hanoi Art Connecting lần thứ 8 quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực, trường phái và thực hành nghệ thuật khác nhau. Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình có sự tham gia của 137 nghệ sĩ, gồm 50 nghệ sĩ quốc tế và 87 nghệ sĩ Việt Nam, đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ nhiều nền văn hóa tạo nên không gian sáng tạo đa dạng, nơi các ý tưởng, kinh nghiệm và góc nhìn nghệ thuật được chia sẻ, trao đổi và tiếp nối. Hanoi Art Connecting không chỉ là dịp để nghệ sĩ giới thiệu thực hành sáng tạo cá nhân mà còn hướng tới thúc đẩy tương tác nghề nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác và tăng cường sự hiểu biết giữa các nền văn hóa thông qua nghệ thuật.

Trong khuôn khổ Hanoi Art Connecting 8, các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực hội họa, đồ họa, điêu khắc... trực tiếp thực hành, sáng tác tác phẩm tại khuôn viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Sinh viên mỹ thuật tham quan, trải nghiệm sự kiện Hanoi Art Connecting lần thứ 8

Trong hành trình này, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp không chỉ là địa điểm tổ chức mà còn trở thành không gian gặp gỡ, trao đổi và lan tỏa các giá trị nghệ thuật. Việc giảng viên, sinh viên được trực tiếp tham gia vào môi trường sáng tạo quốc tế góp phần mở rộng trải nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng nghệ thuật mới và tăng cường kết nối giữa đào tạo, sáng tạo với hoạt động thực hành nghệ thuật.

Bên cạnh workshop, Hanoi Art Connecting 8 còn có nhiều hoạt động nghệ thuật, học thuật đáng chú ý. Nổi bật là đêm nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung; hội thảo khoa học quốc tế “Kết nối không gian số từ di sản đến đào tạo và sáng tạo mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng trong bối cảnh hội nhập quốc tế”; triển lãm Heartbeat of Heritage khai mạc lúc 10h ngày 7/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và triển lãm các tác phẩm của Hanoi Art Connecting 8 khai mạc lúc 17h cùng ngày.