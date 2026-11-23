Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), gắn với Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer.

Các đại biểu tham dự Liên hoan nghệ thuật múa và nhạc Ngũ âm Khmer tại tỉnh Cà Mau.

Liên hoan năm nay quy tụ 9 đội văn nghệ, với hơn 130 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh, gồm: phường Hiệp Thành và các xã Hưng Hội, Thanh Tùng, Tân Lộc, Hòa Bình, Vĩnh Hậu, Đá Bạc, Hồ Thị Kỷ, cùng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Các đội tham gia tranh tài ở những nội dung múa, độc tấu và hòa tấu nhạc Ngũ âm; tạo không gian giao lưu, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của đồng bào Khmer.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Công thông tin về Liên hoan

Theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Công, Cà Mau là vùng đất hội tụ, gắn bó của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Qua nhiều thế hệ, sự đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương của các dân tộc đã góp phần tạo nên không gian văn hóa đa dạng, vừa mang bản sắc riêng, vừa có sự giao thoa, hòa quyện.

Nghệ thuật múa dân gian, múa truyền thống và nhạc Ngũ âm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống phum sóc, mái chùa và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Khmer. Mỗi điệu múa, thanh âm nhạc cụ không chỉ thể hiện nét đẹp nghệ thuật, mà còn gửi gắm lòng biết ơn trời đất, tổ tiên và khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan nghệ thuật múa và nhạc Ngũ âm Khmer

Mỗi tiết mục tại Liên hoan không chỉ là phần trình diễn, mà còn thể hiện tâm huyết gìn giữ di sản của các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công. Đây là dịp để thế hệ đi trước trao truyền kinh nghiệm, khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống trong lớp trẻ; giúp những giá trị văn hóa của đồng bào Khmer tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống hiện đại.

Các nghệ nhân, diễn viên biểu diễn những tiết mục múa Khmer đặc sắc tại Liên hoan

Liên hoan lần này không chỉ là sân chơi giao lưu nghệ thuật, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Qua đó, vun đắp bản sắc văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trên vùng đất cực Nam Tổ quốc. Liên hoan diễn ra đến hết ngày 24.11, với hoạt động tổng kết và trao giải vào ngày cuối cùng.