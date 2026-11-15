Hơn 130 đoàn viên, người lao động tham gia hội thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chiều 14-11, tại phường Bắc Cam Ranh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2026 chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho cho các đội tham gia hội thao.

Các vận động viên tranh tài môn kéo co.

Các vận động viên tranh tài môn nhảy bao bố.

Hội thao thu hút hơn 130 vận động viên đến từ 6 công đoàn các phường: Cam Ranh, Bắc Cam Ranh, Cam Linh, Nam Nha Trang, Nha Trang, Tây Nha Trang. Các vận động viên tranh tài 3 nội dung gồm: Nhảy bao bố, kéo co và pickleball. Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho những đội có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.

Hội thao không chỉ tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất mà còn góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các công đoàn cơ sở. Qua đó, tiếp tục khuyến khích đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng đời sống tinh thần phong phú, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.