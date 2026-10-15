Hơn 130 đại biểu dự tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

Tham dự tập huấn có hơn 130 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, công chức được giao tham mưu thực hiện công tác pháp chế của các sở, ban, ngành tỉnh; báo cáo viên pháp luật tỉnh; lãnh đạo UBND cấp xã, công chức tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính tại UBND cấp xã.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025, các văn bản hướng dẫn thi hành luật; hướng dẫn xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Pháp lệnh số 01 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 10/6/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 và nghị định hướng dẫn thi hành… Đồng thời thảo luận, được giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các đại biểu dự hội nghị

Qua tập huấn, các đại biểu nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn nội dung này vào ngày 16/10/2026.