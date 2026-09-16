Hơn 130 công trình quốc tế được trình bày tại AICAS 2026

Hội nghị khai mạc ngày 16/9 tại Hạ Long, do Viện Công nghệ thông tin, ĐHQG Hà Nội chủ trì, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

Ban tổ chức cho biết, AICAS 2026 nhận 330 công trình, qua phản biện lựa chọn 131 công trình, tỷ lệ chấp nhận 39,7%. Các công trình được chọn sẽ được đăng trong kỷ yếu IEEE và chỉ mục tại Web of Science, Scopus.

Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội Phạm Bảo Sơn phát biểu tại chương trình.

Hội nghị diễn ra đến ngày 18/9, tập trung vào giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế vi mạch, kiến trúc tính toán và các hệ thống thông minh. Đại biểu đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu như: ĐH Thanh Hoa, ĐH Bắc Kinh, ĐH Tokyo, ĐHQG Singapore, ETH Zurich, ĐHQG Seoul..., cùng đại diện Huawei, NVIDIA, Cadence, STMicroelectronics, T-Head, CEA-Leti.

Một trong những nội dung được quan tâm là cách đưa AI xuống gần phần cứng để giảm năng lượng và thời gian xử lý. Tại phiên keynote, TS Ziyad Hanna - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc R&D của Cadence Design Systems cho biết, AI đang được ứng dụng trong nhiều công đoạn thiết kế và kiểm chứng chip.

Theo ông Hanna, quy trình thiết kế chip gồm nhiều bước, từ kiến trúc, vi kiến trúc, thiết kế RTL, kiểm chứng, đến thiết kế vật lý. AI có thể hỗ trợ tối ưu từng công đoạn và hướng tới mô hình "thiết kế tự chủ", trong đó, nhiều khâu được tự động hóa.

Các đại biểu tham dự chương trình.

GS Kea-Tiong (Samuel) Tang - Phó Chủ tịch IEEE Circuits and Systems Society, ĐHQG Thanh Hoa, Đài Loan (Trung Quốc), trình bày hướng nghiên cứu điện toán thần kinh lấy cảm hứng từ hệ thần kinh sinh học.

Ông cho rằng, AI trên thiết bị biên đang gặp giới hạn về năng lượng và khả năng tính toán. Nhóm nghiên cứu phát triển các mô hình mạng nơ-ron nhỏ gọn có thể triển khai trực tiếp trên chip, đồng thời đưa tính toán đến gần hoặc ngay tại bộ nhớ để hạn chế việc di chuyển dữ liệu.

Cách tiếp cận này có thể giúp giảm phép tính, năng lượng và độ trễ, phù hợp với robot, thiết bị bay không người lái và các hệ thống tự hành.

AICAS 2026 có 26 phiên chuyên đề, hai phiên bồi dưỡng, hai hội thảo chuyên đề và cuộc thi IEEE AICAS Grand Challenge. Các chủ đề gồm: AI biên, điện toán trong bộ nhớ, đồng thiết kế phần cứng - phần mềm, thiết kế vi mạch hỗ trợ bởi AI, điện toán mô phỏng thần kinh, thị giác máy tính và phần cứng tiết kiệm năng lượng.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội Phạm Bảo Sơn cho rằng, khi AI được triển khai rộng, các yếu tố như năng lượng, bộ nhớ, thời gian phản hồi và chi phí tính toán ngày càng ảnh hưởng đến khả năng đưa công nghệ vào thực tế.

Theo ông, việc tổ chức AICAS 2026 giúp kết nối các nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong AI, vi mạch và bán dẫn.

Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin Trần Xuân Tú cho biết, đơn vị đã chuẩn bị hồ sơ đăng cai AICAS từ đầu năm 2024. Viện hiện có bảy trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực như AI, thiết kế vi mạch, bán dẫn, UAV và Robotics.

ĐHQG Hà Nội kỳ vọng, Hội nghị góp phần mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực AI, vi mạch và bán dẫn.