Hơn 13 ngàn căn nhà ở xã hội được đôn đốc tiến độ

Đại diện Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Trảng Bom. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo báo cáo, thành phố hiện có 21 dự án nhà ở xã hội đang thi công, với hơn 13 ngàn căn. Qua kiểm tra, Sở Xây dựng ghi nhận nhiều chủ đầu tư, đơn vị thi công đang nỗ lực triển khai công trình, bám sát tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Một số dự án có tiến độ triển khai tích cực như: nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Thành Thắng; nhà ở xã hội phường tại Phước Tân của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát; nhà ở xã hội tại xã An Phước của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ SIB Việt Nam; nhà ở xã hội tại phường Trảng Bom của Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc & xây dựng môi trường Khang Nam.

Một số dự án còn triển khai chậm như: nhà ở xã hội tại phường Hố Nai của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Miền Đông; nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp của Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Đồng Nai; nhà ở xã hội tại xã Phước An của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP; nhà ở xã hội tại phường Bình Phước của Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Trảng Bom của Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc & xây dựng môi trường Khang Nam đang thi công xây dựng. Ảnh: Hoàng Lộc

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương triển khai công việc, tăng cường nhân công, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm kế hoạch thực hiện dự án.

Từ nay đến cuối năm, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc; đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhà ở năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030 Chính phủ giao cho thành phố, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn.

Dự án nhà ở xã hội phường tại Phước Tân của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 30-9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Tại nghị quyết này, Chính phủ giao cho thành phố thực hiện 60.054 căn. Trong đó, năm 2026 hoàn thành 2 ngàn căn, năm 2027 hoàn thành 3 ngàn căn, năm 2028 hoàn thành 5 ngàn căn, năm 2029 hoàn thành 10 ngàn căn và năm 2030 hoàn thành hơn 40 ngàn căn.