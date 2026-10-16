Hơn 13,5 ngàn lượt thi tìm hiểu về ứng dụng năng lượng nguyên tử

Đối với từng nhóm dự thi, có gần 6,8 ngàn lượt thi đến từ nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị; hơn 5 ngàn lượt thi của nhóm học sinh, sinh viên các trường THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học và khoảng 1,7 ngàn lượt đến từ nhóm người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố…

Ban tổ chức cùng với Ban giám khảo họp xem xét kết quả dự thi, thống nhất việc xét trao giải theo cơ cấu đã ban hành. Cơ cấu giải thưởng được chia thành 3 nhóm đối tượng dự thi. Mỗi nhóm gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích với tổng cộng 33 giải thưởng.

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn thành phố Đồng Nai diễn ra từ ngày 21-9 đến 5-10-2026. Thí sinh tham gia dự thi theo từng nhóm đối tượng, đăng ký tài khoản theo hướng dẫn trên hệ thống phần mềm tại địa chỉ: https:// ungdungnangluongnguyentu.dongnai.gov.vn. Bài thi được thực hiện trực tuyến gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian tối đa 15 phút.