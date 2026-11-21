Ngày 21-11, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết sắp đưa ra xét xử 38 bị can trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, với tổng khối lượng ma túy các loại hơn 128 kg.

2 bị can Ngô Ngọc Yến Nhi và Nguyễn Quốc Thái. Ảnh: TPO

Theo cáo trạng, giữ vai trò đầu mối trong đường dây là Lý Bích Ngọc (SN 2001) và Lâm Hoàng Tiến (SN 1999), cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh. Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 2-2025 đến cuối tháng 4-2025, Ngọc và Tiến nhận chỉ đạo từ 1 người tên "Su Su" (chưa rõ lai lịch) thông qua các ứng dụng Signal, Telegram, Zangi và Messenger. Nhiệm vụ của 2 bị can là tiếp nhận ma túy, cất giấu tại nơi ở, phân chia thành từng gói nhỏ rồi tổ chức giao cho khách.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại, lập tài khoản mới sau vài chuyến hàng. Đặc biệt, khi đặt dịch vụ giao hàng công nghệ, chúng cố tình nhập sai 1 chữ số trong số điện thoại người nhận trên ứng dụng, nhưng ghi số điện thoại thật lên kiện hàng để nhân viên giao hàng liên hệ.

Ma túy được ngụy trang dưới nhiều hình thức như túi cà phê, gói bánh kẹo, hộp giày, thùng xốp đựng trái cây hoặc hộp cơm. Các đối tượng lợi dụng hoạt động giao nhận hàng hóa thông thường để vận chuyển ma túy đến nhiều địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.

Khoảng 15 giờ ngày 25-4-2025, Công an TP. Hồ Chí Minh kiểm tra căn hộ của vợ chồng Nguyễn Quốc Thái và Ngô Ngọc Yến Nhi tại phường Long Bình, phát hiện lượng lớn ma túy cùng cân điện tử, máy hút chân không.

Mở rộng điều tra ngay trong tối cùng ngày, Công an bắt quả tang Lý Hùng Cường (em ruột Ngọc) đang vận chuyển 2 thùng carton chứa ma túy để giao cho Nhi. Khám xét nơi ở của vợ chồng Ngọc - Tiến, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ hàng chục thùng giấy, thùng xốp chứa lượng lớn ma túy.

Từ những đầu mối này, cơ quan điều tra lần theo các đơn hàng giao nhận, bóc gỡ nhiều nhánh mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, Lý Bích Ngọc và Lâm Hoàng Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng cộng 128.407,7466 gam ma túy các loại. Lý Hùng Cường chịu trách nhiệm đối với 17.240,7766 gam; vợ chồng Ngô Ngọc Yến Nhi và Nguyễn Quốc Thái liên quan 3.724,7866 gam; Hứa Hoàng Long liên quan 1.783,0393 gam.

Tang vật vụ án gồm nhiều loại ma túy như Methamphetamine, Ketamine, Nimetazepam, MDMA và cần sa.

Đáng chú ý, trong quyết định truy tố, 13/38 bị can bị truy tố theo các khung hình phạt có mức án từ 20 năm tù, tù chung thân đến tử hình. 25 bị can còn lại bị truy tố về 1 hoặc 2 tội danh liên quan đến mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy theo các điều 249, 251 và 255 Bộ luật Hình sự.