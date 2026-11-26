CPTPP tạo cú hích cho thương mại và hội nhập kinh tế

Sau gần 8 năm thực thi, CPTPP đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực đối với hoạt động thương mại của Việt Nam. CPTPP không chỉ mở rộng cánh cửa tiếp cận các thị trường lớn, đa dạng hóa đối tác xuất khẩu mà còn tạo động lực thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước thành viên CPTPP liên tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 124,5 tỷ USD, tăng 11,9% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 70,6 tỷ USD, tăng 11,5%.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 9 tháng, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 114,2 tỷ USD, tăng 24,8%; riêng xuất khẩu đạt 64,04 tỷ USD, tăng 23,5%.

Ba thị trường Việt Nam lần đầu có FTA nhờ CPTPP là Canada, Mexico và Peru tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang Mexico tăng 28,67%, sang Canada tăng 18,13% và sang Peru tăng 15,75%.

Những con số này cho thấy CPTPP đang mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho hàng hóa Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam từng bước củng cố vị thế thương mại tại khu vực. Đáng chú ý, Việt Nam đã duy trì trạng thái xuất siêu trong quan hệ thương mại với khối CPTPP.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, TS Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế nhận định: CPTPP đã mang lại nhiều kết quả quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó thể hiện rõ nét nhất ở 4 yếu tố.

Thứ nhất, Hiệp định góp phần hoàn thiện thể chế của Việt Nam về ngoại thương, nhằm bảo đảm tuân thủ những yêu cầu và cam kết trong quá trình hội nhập.

“Đây là một trong những đóng góp quan trọng nhất của CPTPP, không chỉ trong quá trình đàm phán mà cả khi triển khai thực hiện hiệp định”, ông nói.

Thứ hai, CPTPP góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về việc bảo đảm nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, cũng như theo dõi dấu vết carbon và các yêu cầu liên quan.

“Qua đó, doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và ý thức chủ động trong hội nhập quốc tế”, ông nói.

Thứ ba, CPTPP góp phần mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và tạo thêm dư địa xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, việc mở rộng mạng lưới đối tác sẽ giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, phân tán rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Cuối cùng, việc mở rộng hoạt động xuất khẩu cũng tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, bổ sung nguồn thu ngoại tệ, tạo việc làm và mang lại nhiều lợi ích kinh tế khác. Đồng thời, CPTPP còn góp phần củng cố vị thế của Việt Nam và môi trường hòa bình, hợp tác trong khu vực.

CPTPP được ký ngày 8/3/2018, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 và hiện có 12 thành viên. Ảnh: Vietrade.

Dư địa CPTPP còn lớn

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực sau gần 8 năm thực thi, CPTPP vẫn còn nhiều dư địa để Việt Nam tiếp tục khai thác, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang đẩy mạnh hội nhập và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

Một số ngành hàng, đặc biệt là nông nghiệp, nông sản tươi và sản phẩm chế biến, vẫn có lợi thế tại những thị trường chưa có sự cạnh tranh trực tiếp gay gắt về cơ cấu hàng hóa.

Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan mới chỉ là điều kiện thuận lợi để hàng hóa tiếp cận thị trường, chưa đủ bảo đảm khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Muốn đứng vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, phát triển bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Minh Phong cho rằng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm.

Trước hết, cần tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao khả năng tự chủ về nguyên vật liệu. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong chứng minh xuất xứ hàng hóa, đồng thời gia tăng giá trị nội địa trong sản phẩm.

“Nếu phần lớn nguyên liệu đều phải nhập khẩu, doanh nghiệp không chỉ khó đáp ứng quy tắc xuất xứ mà còn khiến phần lớn giá trị gia tăng nằm ở các khâu sản xuất bên ngoài”, ông nói.

Thứ hai, cần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất, kinh doanh, chú trọng phát triển những lĩnh vực thị trường ngách hoặc ngành hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. Cách tiếp cận này sẽ giúp doanh nghiệp tránh phải đối đầu trực tiếp với những đối thủ lớn ở các phân khúc mà mình chưa có đủ năng lực.

Thứ ba, doanh nghiệp cần chủ động tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Cuối cùng, doanh nghiệp cần được tiếp cận nhiều thông tin hơn, đồng thời chủ động tìm hiểu, xây dựng kế hoạch khai thác những lợi thế mà CPTPP mang lại.