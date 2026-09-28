Hơn 123.600 lượt thanh niên An Giang tham gia chiến dịch tình nguyện hè

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng (bìa phải) đại diện Tỉnh đoàn An Giang nhận bằng của Trung ương Đoàn.

Chiều 28/9, tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch.

Trong chiến dịch, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai các công trình, phần việc về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi và hỗ trợ thanh niên.

Toàn tỉnh có 123.610 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn kết nối, hỗ trợ thanh niên vay 12,2 tỷ đồng để tạo việc làm, khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho hơn 36.000 lượt thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, hơn 9.270 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Tại 100% xã, phường khu vực biên giới đất liền, các chương trình tình nguyện, an sinh xã hội được tổ chức.