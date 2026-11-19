Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để học trò gửi đến thầy cô những lời tri ân tốt đẹp. Thế nhưng, phía sau những bó hoa và lời chúc, người thầy hôm nay cũng đang đối diện với không ít áp lực từ công việc, phụ huynh, học sinh và mạng xã hội. Hơn cả những món quà, điều thầy cô mong mỏi là sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành để yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.