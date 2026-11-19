Hơn 1200 học sinh được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn ngay tại trường học
Công an phường Tây Tựu vừa phối hợp với Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức 2 buổi tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho Trường trung cấp nghề giao thông công chính 1200 học sinh, sinh viên và 120 giáo viên. Bên cạnh đó còn tổ chức hướng dẫn lái xe an toàn cho 230 công dân trên địa bàn 14 tổ dân phố.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hon-1200-hoc-sinh-duoc-huong-dan-ky-nang-lai-xe-an-toan-ngay-tai-truong-hoc-post676228.antd