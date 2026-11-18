Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong thông điệp video gửi Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 7 Công ước về một số vũ khí thông thường (CCW), Tổng Thư ký LHQ António Guterres kêu gọi hơn 120 quốc gia tham dự tiến tới đàm phán văn bản có tính ràng buộc pháp lý, quy định rõ các trường hợp cấm và hạn chế đối với vũ khí tự hành sát thương. Ông cảnh báo các công nghệ mới đang đặt ra thách thức ngày càng lớn về nhân đạo, pháp lý, đạo đức và an ninh, đồng thời kêu gọi hành động kịp thời để ngăn chặn việc sử dụng và phổ biến những loại vũ khí này.

Trước đó, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Türk cũng kêu gọi các nước khẩn trương đạt đồng thuận về một hiệp ước kiểm soát vũ khí tự hành sát thương. Ông đề xuất cấm các loại vũ khí có khả năng tự động nhắm mục tiêu vào con người hoặc hoạt động mà con người không thể hiểu rõ, dự đoán hậu quả và kiểm soát hoàn toàn. Nghị quyết 78/241 của Đại hội đồng LHQ, thông qua tháng 12/2023 với 152 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 11 phiếu trắng, khẳng định các hệ thống này phải tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế. Tuy nhiên, các nước vẫn chưa thống nhất về phạm vi, hình thức văn bản kiểm soát, mức độ ràng buộc pháp lý và thời gian triển khai.

Trong hơn 40 năm qua, CCW đã tạo khuôn khổ hợp tác quốc tế nhằm giảm thiểu hậu quả nhân đạo do các loại vũ khí như mìn, thiết bị nổ tự chế, vũ khí cháy và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Hội nghị lần này cũng thảo luận tác động nhân đạo của mìn và những phương thức tác chiến mới chưa được điều chỉnh trong các điều ước quốc tế hiện hành. Các cuộc thảo luận do Văn phòng LHQ về các vấn đề giải trừ quân bị (UNODA) tổ chức. CCW hiện có 128 quốc gia thành viên.