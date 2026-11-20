Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, với sự tham gia của hơn 120 cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường; quy định về giấy phép môi trường và đánh giá tác động môi trường tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Báo cáo viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao đổi về đánh giá tác động môi trường tại các đơn vị, doanh nghiệp đến cán bộ công đoàn.

Các đại biểu cũng được cập nhật chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tìm hiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người lao động và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm tại nơi làm việc.

Một nội dung trọng tâm khác là trách nhiệm, quyền hạn của công đoàn cơ sở và vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Ông Đoàn Văn Sự - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng - phát biểu tại hội nghị.

Thông qua các chuyên đề, hội nghị hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên.

Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tuyên truyền, vận động người lao động bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Văn Sự - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh, các nội dung tập huấn thiết thực đối với hoạt động công đoàn, nhất là trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động ngày càng cao tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ông Sự mong muốn cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên tích cực trao đổi, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở. Từ đó, vận dụng hiệu quả những nội dung được tập huấn vào công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn cho người lao động.

Đây cũng là cơ sở góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.