Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Công an diễn tập cứu nạn mùa mưa bão
Chiều 15/9, tại phường Hòa Xuân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ, xử lý tình huống mưa, bão, lũ lụt và thiên tai năm 2026, với sự tham gia của 120 cán bộ, chiến sĩ.
Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của bão lũ, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều khu vực, tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập lụt.
Tình huống số 1, tại khu vực X, khoảng 10 người dân bị cô lập, không thể tự di chuyển đến nơi an toàn. Do dòng nước chảy xiết, các phương tiện như xuồng máy, ca nô không thể tiếp cận khu vực này.
Ở tình huống số 2, trong quá trình lực lượng chức năng sử dụng 2 xuồng composite để tiếp cận và đưa người dân ra khỏi khu vực bị cô lập, phương tiện bất ngờ bị lật, khiến 14 người bị nước cuốn trôi, trong đó có 2 người không mặc áo phao.
Tính mạng những người dân bị đe dọa nếu không được ứng cứu kịp thời.
Theo đó, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, tìm kiếm và đưa người bị nạn đến khu vực an toàn.
Các phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động gồm: phao tròn, áo phao, dây cứu nạn, cứu hộ, thiết bị lặn, xuồng composite và xe cứu thương… phục vụ công tác tìm kiếm, cứu người và sơ cấp cứu tại hiện trường.
Trung tá Lê Văn Lưu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, mùa mưa bão thường diễn biến khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đe dọa an toàn, tính mạng của người dân.
Buổi thực tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời rèn luyện kỹ năng cứu người, xử lý các tình huống trong môi trường nguy hiểm, đặc biệt là môi trường dưới nước, khu vực có dòng nước chảy xiết hoặc bị cô lập.
Qua đó, cán bộ, chiến sĩ chủ động hơn trong quá trình tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an toàn cho người dân cũng như chính mình.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hon-120-can-bo-chien-si-cong-an-dien-tap-cuu-nan-mua-mua-bao-3352128.html