Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Công an diễn tập cứu nạn mùa mưa bão

Cán bộ, chiến sĩ đưa 2 nạn nhân lên xuồng và kiểm tra tình trạng sức khỏe trong tình huống giả định Ảnh: KHÁNH NGÂN

Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của bão lũ, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều khu vực, tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập lụt.

Thực tập xử lý tình huống cứu nạn cứu hộ người dân bị đuối nước và cô lập trong mùa mưa bão, lũ lụt. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tình huống số 1, tại khu vực X, khoảng 10 người dân bị cô lập, không thể tự di chuyển đến nơi an toàn. Do dòng nước chảy xiết, các phương tiện như xuồng máy, ca nô không thể tiếp cận khu vực này.

Ôn luyện các nội dung bơi cứu nạn, cứu hộ có sử dụng công cụ hỗ trợ. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Ở tình huống số 2, trong quá trình lực lượng chức năng sử dụng 2 xuồng composite để tiếp cận và đưa người dân ra khỏi khu vực bị cô lập, phương tiện bất ngờ bị lật, khiến 14 người bị nước cuốn trôi, trong đó có 2 người không mặc áo phao.

Tính mạng những người dân bị đe dọa nếu không được ứng cứu kịp thời.

Theo đó, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, tìm kiếm và đưa người bị nạn đến khu vực an toàn.

Các phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động gồm: phao tròn, áo phao, dây cứu nạn, cứu hộ, thiết bị lặn, xuồng composite và xe cứu thương… phục vụ công tác tìm kiếm, cứu người và sơ cấp cứu tại hiện trường.

Các lực lượng tham gia thực tập phương án nêu cao tinh thần trách nhiệm. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Trung tá Lê Văn Lưu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, mùa mưa bão thường diễn biến khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đe dọa an toàn, tính mạng của người dân.

Buổi thực tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời rèn luyện kỹ năng cứu người, xử lý các tình huống trong môi trường nguy hiểm, đặc biệt là môi trường dưới nước, khu vực có dòng nước chảy xiết hoặc bị cô lập.

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ chủ động hơn trong quá trình tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an toàn cho người dân cũng như chính mình.

Lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ được trang bị đầy đủ quần, áo, các trang thiết bị bảo hộ và các điều kiện an toàn khác. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Kịp thời ứng cứu các trường hợp gặp nạn trong tình huống giả định. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Các tình huống đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia thực tập. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Do có 2 người dân không mang áo phao nên khi xảy ra sự cố bị đuối nước, đơn vị huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia lặn tìm kiếm người bị nạn trong tình huống giả định Ảnh: KHÁNH NGÂN

Các nạn nhân được đưa lên bờ bằng hệ thống dây và ròng rọc trong tình huống giả định. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Cán bộ, chiến sĩ tổ chức tiếp nhận nạn nhân trong tình huống giả định. Ảnh: KHÁNH NGÂN