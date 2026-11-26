Đại biểu trao đổi về Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2027. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Thông tin về những điểm mới của giải, ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giải năm 2027 tiếp tục tổ chức ba cự ly 42km, 21km và 10km, đồng thời bổ sung các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức.

Tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, vận động viên Việt Nam phá kỷ lục quốc gia ở nội dung marathon sẽ nhận mức thưởng 200 triệu đồng cho mỗi nội dung nam và nữ.

Bên cạnh việc khuyến khích vận động viên nâng cao thành tích, ban tổ chức điều chỉnh thời gian giới hạn hoàn thành cự ly 42km xuống còn 6 giờ. Việc điều chỉnh nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, bảo đảm công tác hậu cần, y tế và giảm thời gian hạn chế giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Những thay đổi về chuyên môn và thời gian thi đấu đặt ra yêu cầu đối với vận động viên trong việc chuẩn bị thể lực, xây dựng phương án phân phối sức phù hợp với từng cự ly.

Cùng với các nội dung thi đấu chính thức, Ban tổ chức tiếp tục mở rộng hoạt động dành cho người yêu thích chạy bộ. Chương trình chạy trực tuyến cự ly 5km diễn ra từ ngày 25/11 đến 24/12/2026, tạo điều kiện để người dân ở nhiều địa phương tham gia và ghi nhận kết quả thông qua các ứng dụng chạy bộ.

Trong hai ngày 12 và 13/12, Ban tổ chức dự kiến tổ chức các buổi gặp gỡ cộng đồng chạy bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp hoạt động chạy nhóm và chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng, phục hồi thể lực.

Giải chính thức diễn ra vào ngày 17/1/2027 tại công viên 30/4, đường Lê Duẩn.

Phát biểu tại họp báo, bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam cho biết, đồng hành cùng giải hướng đến khuyến khích tinh thần bền bỉ, kết nối cộng đồng và thúc đẩy lối sống tích cực thông qua hoạt động thể thao.

Giải năm nay cũng giới thiệu linh vật chính thức mang tên Tuli, lấy cảm hứng từ hình tượng Tứ Linh trong văn hóa dân gian phương Đông. Linh vật sẽ được trao cho vận động viên tại vạch đích cùng huy chương hoàn thành.