Hơn 12 năm hợp tác trước quyết định đầu tư: Elmet nhìn thấy gì ở MSR?

Việc một đối tác đã có thời gian dài trực tiếp làm việc với nền tảng tại Việt Nam đồng thời đặt cả vốn đầu tư và cam kết thương mại mở ra một góc nhìn đáng chú ý về giá trị MSR đã xây dựng.

Hơn 12 năm trước khi quyết định trở thành cổ đông

Trong một giao dịch đầu tư, bên mua thường dành nhiều thời gian để tìm hiểu tài sản trước khi đưa ra quyết định. Với Elmet Group và Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), quá trình đó diễn ra theo một cách khác: hai doanh nghiệp đã cùng tham gia chuỗi cung ứng vonfram trong hơn 12 năm trước khi Elmet quyết định trở thành cổ đông của MSR.

Theo thông tin được MSR công bố ngày 24/9, Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần MSR từ một công ty con do Masan Group sở hữu 100%. Giá trị giao dịch tương ứng với mức định giá vốn chủ sở hữu 2,5 tỷ USD của MSR. Sau giao dịch, Masan Group dự kiến vẫn là cổ đông kiểm soát với tỷ lệ sở hữu khoảng 87,46%. Việc hoàn tất giao dịch còn phụ thuộc các điều kiện và phê duyệt cần thiết, với mục tiêu hoàn tất trong nửa đầu tháng 10.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ lệ sở hữu hay mức định giá. Elmet không phải một nhà đầu tư tài chính mới tiếp cận MSR, mà là doanh nghiệp đã đồng hành trong chuỗi cung ứng của công ty hơn 12 năm. Khoảng thời gian này giúp đối tác có trải nghiệm trực tiếp với năng lực chế biến, chất lượng sản phẩm và khả năng thực hiện các cam kết thương mại của nền tảng tại Việt Nam.

Ông Peter V. Anania, Tổng Giám đốc Elmet Group, cho biết hai bên đã hợp tác hơn 12 năm và Elmet đã trực tiếp chứng kiến năng lực của nền tảng, đội ngũ lãnh đạo cũng như khả năng triển khai của MSR. Theo ông, quyết định đầu tư thể hiện niềm tin vào đội ngũ và các cơ hội phát triển phía trước.

Vì vậy, giao dịch lần này có một điểm khác biệt: mối quan hệ được hình thành từ hoạt động kinh doanh thực tế trước khi chuyển thành quan hệ sở hữu vốn.

Không chỉ đặt vốn, Elmet còn đặt cam kết thương mại dài hạn

Khoản đầu tư 4,99% chỉ là một phần của thỏa thuận. Song song với giao dịch cổ phần, MSR và Elmet ký các thỏa thuận thương mại dài hạn, nâng quan hệ hơn 12 năm giữa hai bên thành hợp tác với sản lượng cam kết trong hơn 8 năm.

Theo đó, MSR sẽ cung cấp các sản phẩm vonfram và dịch vụ chế biến cho Elmet từ nền tảng tại Việt Nam. Sản lượng cam kết khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm, tương ứng tổng doanh thu gộp ước tính khoảng 1,5 tỷ USD trong thời hạn hợp tác ban đầu, dựa trên giá vonfram hiện hành.

Hai bên cũng dự kiến phối hợp phát triển thêm nguồn tinh quặng từ các mỏ đối tác quốc tế để đưa về Việt Nam chế biến. Điều này mở rộng vai trò của MSR: thay vì chỉ chế biến nguồn tài nguyên tại Núi Pháo, hệ thống có thể kết nối nguồn nguyên liệu từ nhiều thị trường với năng lực chế biến tại Việt Nam và nhu cầu của khách hàng quốc tế.

Cấu trúc giao dịch vì vậy đáng chú ý ở hai lớp cam kết diễn ra đồng thời. Khoản đầu tư cổ phần gắn lợi ích dài hạn của Elmet với giá trị của MSR; còn hợp đồng thương mại tạo đầu ra với sản lượng cam kết trong nhiều năm. Với MSR, sản lượng dài hạn giúp tăng khả năng dự báo doanh thu và tối ưu công suất chế biến.

Từ một nhà sản xuất vonfram đến nền tảng kết nối chuỗi cung ứng

Đằng sau quyết định của một đối tác lâu năm là nền tảng MSR đã xây dựng tại Việt Nam. Công ty hiện vận hành mỏ đa kim Núi Pháo và hệ thống chế biến vonfram tại Thái Nguyên, MSR là nhà sản xuất các sản phẩm vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc.

Nền tảng này cũng đang được mở rộng theo cả hai hướng: nguồn tài nguyên và công suất chế biến. MSR công bố tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim và kế hoạch nâng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn WO₃ mỗi năm.

Quan trọng hơn, hợp tác với Elmet cho thấy mô hình này không chỉ nằm ở năng lực sản xuất. MSR đang hướng tới kết nối nguồn tinh quặng quốc tế với năng lực chế biến tại Việt Nam và các khách hàng tại nhiều thị trường. Hiện công ty cho biết sản phẩm của mình được khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu sử dụng, tạo nền tảng để mở rộng mạng lưới quốc tế.

Hoạt động kinh doanh cũng đang phản ánh rõ hơn năng lực của nền tảng. Theo cập nhật mới nhất, doanh thu thuần 8 tháng đầu năm 2026 của MSR đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Song song với tăng trưởng hoạt động, doanh nghiệp đã công bố chi trả cổ tức lần đầu tiên, cho thấy nền tảng đang bước sang giai đoạn tạo ra giá trị kinh tế rõ nét hơn cho cổ đông.

Nhìn từ góc độ này, quyết định của Elmet mang ý nghĩa rộng hơn một giao dịch mua 4,99% cổ phần. Một đối tác đã làm việc với MSR hơn 12 năm nay đồng thời đặt vốn vào doanh nghiệp và cam kết sản lượng trong hơn 8 năm tiếp theo. Điều đó biến một quan hệ cung ứng đã được kiểm chứng qua thời gian thành sự gắn kết dài hạn hơn giữa vốn, nguồn nguyên liệu, năng lực chế biến và đầu ra.