Hơn 12 doanh nghiệp Mỹ tìm kiếm cơ hội đầu tư đất hiếm tại Malaysia

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Hơn 12 doanh nghiệp Mỹ đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực đất hiếm tại Malaysia, trong đó có các dự án khai thác hợp tác với đối tác địa phương và xây dựng cơ sở chế biến.

Thông tin trên được Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur (Malaysia) đề cập tại diễn đàn Mỹ-Malaysia về khoáng sản thiết yếu và các nguyên tố đất hiếm, tổ chức tại khách sạn Ritz-Carlton ngày 14/10.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Tài nguyên và Bền vững Môi trường Malaysia, ông Arthur Joseph Kurup, cho biết nước này sở hữu trữ lượng tài nguyên đất hiếm không phóng xạ ước tính khoảng 16,1 triệu tấn và đang tìm kiếm nguồn vốn đầu tư nước ngoài cùng công nghệ tiên tiến để phát triển ngành theo hướng bền vững.

Chính phủ Malaysia đặt mục tiêu thu hút các nhà đầu tư xây dựng cơ sở chế biến trong nước, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đồng thời khuyến khích thành lập các liên doanh với doanh nghiệp Mỹ.

Malaysia cũng đang đề xuất thành lập nhóm công tác về các nguyên tố đất hiếm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhằm hài hòa các tiêu chuẩn khu vực và tăng cường vai trò của Đông Nam Á trong lĩnh vực chế biến đất hiếm.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Malaysia, ông David H. Gamble Jr., khẳng định Malaysia đã thể hiện rõ mong muốn hợp tác với các đối tác đáng tin cậy, có năng lực công nghệ và tài chính để xây dựng ngành công nghiệp đất hiếm đạt đẳng cấp thế giới. Ông cho biết các doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Malaysia hiện thực hóa mục tiêu này.

Diễn đàn được tổ chức trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác về khoáng sản thiết yếu do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ký kết vào tháng 10/2025, nhằm tăng cường hợp tác song phương và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn.

Theo bản ghi nhớ, hai nước sẽ chia sẻ chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư và nghiên cứu, đồng thời phối hợp đơn giản hóa quy trình phê duyệt và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của các nhà đầu tư.

Hai bên cũng hướng tới giải quyết các hành vi thương mại không công bằng, đồng thời nghiên cứu những biện pháp như thiết lập mức giá sàn nhằm bảo vệ thị trường khoáng sản thiết yếu của mỗi nước.

Trước đó, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Johari Abdul Ghani thông báo trước Quốc hội rằng nước này có khoảng 16,2 triệu tấn tài nguyên đất hiếm không phóng xạ, với giá trị ước tính 747,2 tỷ ringgit (khoảng 183 tỷ USD). Ngành công nghiệp này dự kiến tạo ra khoảng 4.000 việc làm./.