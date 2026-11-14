Hơn 12.000 thầy trò và phụ huynh Đà Nẵng hào hứng tham gia S-Race 2026

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo Bộ GD-ĐT và các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: P.T

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Nguyễn Đình Vĩnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng; Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Màn biểu diễn trước giời khởi động Giải chạy. Ảnh: P.T

Tiếp nối thành công từ các mùa giải trước, S-Race 2026 ghi nhận hơn 300.000 người tham gia thi đấu và hưởng ứng trên cả nước. Riêng thử thách trực tuyến S-Race School Online đã kết nối hơn 194.000 học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý tại 34 tỉnh, thành phố với tổng quãng đường tích lũy đạt hơn 4,3 triệu km.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: P.T

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, mỗi bước chạy hôm nay thể hiện sự gắn bó, đồng hành giữa thầy và trò để cùng hướng tới xây dựng trường học khỏe mạnh, hạnh phúc. Theo Thứ trưởng, giá trị sâu xa của S-Race không chỉ dừng lại ở sự hào hứng của một ngày hội, mà nằm ở việc hình thành thói quen vận động, lối sống lành mạnh hằng ngày cho học sinh thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.

Từ ý nghĩa đó, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao gắn với điều kiện thực tiễn; tạo thêm nhiều không gian để học sinh rèn luyện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, sự kiện là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh và vun đắp những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Ảnh: P.T

Đồng quan điểm về vai trò của giáo dục thể chất, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định thành phố luôn xác định giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của thành phố. Trong đó, giáo dục thể chất và thể thao học đường là một hoạt động quan trọng trong giáo dục toàn diện, giúp các em học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất, tinh thần và nhân cách. Thời gian qua, TP Đà Nẵng đã luôn quan tâm, chỉ đạo ngành GD-ĐT triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập và điều kiện tổ chức các hoạt động thể thao trong trường học. Theo đó, phong trào thể thao học đường tại Đà Nẵng luôn được duy trì thường xuyên và lan tỏa rộng khắp đến cả các địa bàn còn khó khăn.

Bộ GD-ĐT trao tặng biểu trưng cho UBND TP Đà Nẵng và nhà tài trợ TH ghi nhận những đóng góp làm nên thành công của mùa giải 2026. Ảnh: PT.

Ban Tổ chức trao tặng biểu trưng ghi nhận cho Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng và các trường học. Ảnh: P.T

Tuy nhiên, điều lãnh đạo thành phố quan tâm hơn cả không phải ở số lượng huy chương hay thứ hạng, mà là những bài học về sự trân quý sức khỏe, về tinh thần đoàn kết, sự tôn trọng đối thủ và ý chí không bỏ cuộc của các em sau mỗi giờ tập luyện, thi đấu. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục dành nguồn lực phù hợp để đầu tư cho giáo dục thể chất, bởi chăm lo sức khỏe cho học sinh hôm nay chính là chăm lo cho chất lượng nguồn nhân lực tương lai.

Ngay sau lễ phát động, không khí tranh tài diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của khoảng 2.800 học sinh (từ lớp 4 đến THPT) ở các cự ly thi đấu tính thành tích (1km, 2km và 3km tùy lứa tuổi và giới tính). Bên cạnh đó, khoảng 1.400 học sinh tiểu học, THCS cùng phụ huynh và thầy cô giáo cũng hòa nhịp trong nội dung chạy phát động cự ly 1km.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT, lãnh đạo TP Đà Nẵng và các đại biểu hòa nhịp cùng sự kiện. Ảnh: P.T

Không đặt nặng áp lực thành tích, S-Race 2026 đã gửi gắm đến thế hệ trẻ thông điệp giản dị nhưng thiết thực: mỗi bước chạy hôm nay là một bước tiến tới sự tự tin, khỏe mạnh và tương lai tốt đẹp hơn.

Và những bước chân đầy năng lượng của thầy trò, phụ huynh Đà Nẵng...Ảnh: P.T