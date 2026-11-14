Hơn 12.000 thầy trò, phụ huynh Đà Nẵng sôi nổi tham gia Giải chạy S-Race 2026

Các vận động viên là phụ huynh và học sinh tham gia Giải chạy S-Race.

Gắn kết nhà trường, gia đình trên đường chạy

Ngày 14/11, tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng), Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND TP Đà Nẵng, Sở GD&ĐT thành phố tổ chức Giải chạy học sinh S-Race 2026, với sự đồng hành của Tập đoàn TH True Milk.

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, cùng các đơn vị liên quan.

Theo đó, Giải chạy học sinh “S-Race 2026” tại Đà Nẵng nằm trong chuỗi sự kiện ngày chạy dành cho học sinh của Bộ GD&ĐT năm 2026. Sự kiện có sự tham gia của hơn 12.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại Công viên Biển Đông và 15 điểm chạy hưởng ứng trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại Giải chạy S-Race 2026.

Trong đó, tại điểm cầu chính có khoảng 2.800 học sinh (gồm tiểu học lớp 4-5, THCS và THPT) tham gia thi đấu chính thức. Ngoài ra, khoảng 1.400 người tham gia chạy phát động, gồm học sinh lớp 1-3 cùng phụ huynh/người giám hộ và học sinh lớp 6-7 cùng giáo viên.

Ở nội dung thi đấu tính thành tích, cự ly cá nhân nam, nữ cấp tiểu học là 1km; cấp THCS là 2km. Riêng cấp THPT, cự ly thi đấu của cá nhân nữ là 2km và nam là 3km. Ở nội dung chạy phát động, học sinh lớp 1-3 cùng gia đình (gồm 1 học sinh và 1-2 phụ huynh/người giám hộ) tham gia cự ly 1km; học sinh lớp 6-7 cùng giáo viên (gồm 1 học sinh và 1 giáo viên) cũng tham gia cự ly 1km.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển thể dục thể thao đặt ra yêu cầu xây dựng nền tảng sức khỏe từ lứa tuổi học đường và hình thành thói quen vận động trong mỗi người dân.

Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng.

Từ định hướng này, Bộ GD&ĐT luôn quan tâm thúc đẩy các hoạt động thể thao theo hướng thiết thực, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng nhà trường. Trong đó, các giải chạy dành cho học sinh có ý nghĩa đặc biệt bởi tính phổ cập, dễ tham gia và có khả năng lan tỏa rộng rãi. Khi có thầy cô, bạn bè và cha mẹ đồng hành, các em có thêm niềm vui và động lực để duy trì tập luyện mỗi ngày.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, mỗi bước chạy của thầy và trò hôm nay thể hiện tinh thần gắn bó, đồng hành giữa thầy trò, cùng hướng đến xây dựng trường học khỏe mạnh, hạnh phúc. Tinh thần này sẽ được tiếp tục lan tỏa trong các nhà trường để hoạt động thể thao không chỉ là những cuộc thi, những ngày hội mà thật sự trở thành một nét đẹp trong văn hóa học đường.

Từ kết quả của S-Race, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ quan quản lý giáo dục và các nhà trường tiếp tục coi trọng việc phát triển phong trào thể dục thể thao gắn với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục; cần tạo thêm nhiều không gian và cơ hội để đông đảo học sinh được tham gia rèn luyện, thi đấu.

Trong đó đặc biệt quan tâm, khích lệ, dìu dắt những em mới bắt đầu hoặc còn rụt rè, e ngại khi bước vào các hoạt động luyện tập. Trong hành trình này, đội ngũ thầy cô giáo, nhất là thầy cô trực tiếp giảng dạy môn giáo dục thể chất là những người truyền cảm hứng. Các thầy cô không chỉ giúp học sinh tìm gặp bộ môn thể thao phù hợp với sở thích, thể chất mà còn trang bị phương pháp tập luyện khoa học để mỗi học sinh tự nhận ra sự tiến bộ và trưởng thành của chính mình qua từng ngày.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trao biểu trưng cho các đơn vị đồng hành cùng Giải chạy.

"Sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình chính là nền tảng vững chắc để hình thành thói quen vận động bền bỉ cho các em cả trong không gian lớp học lẫn nền nếp sinh hoạt hằng ngày. Giá trị sâu xa và lâu dài của một phong trào như S-Race không chỉ nằm ở quy mô hay sự hào hứng của ngày hội, mà đọng lại ở thói quen và lối sống lành mạnh khi các em chủ động dành thời gian rèn luyện mỗi ngày", Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh.

Coi trọng giáo dục thể chất học đường

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng luôn xác định giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của thành phố. Trong đó, giáo dục thể chất và thể thao học đường không đơn thuần là hoạt động trong nhà trường, mà còn là một bộ phận quan trọng của giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất, tinh thần và nhân cách.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Những năm qua, các câu lạc bộ thể thao, hoạt động ngoại khóa, Hội khỏe Phù Đổng và Hội thi thể thao học sinh các cấp ngày càng được quan tâm, tổ chức với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi và điều kiện thực tế của từng nhà trường.

Điều đáng mừng là phong trào thể thao học đường của thành phố Đà Nẵng không chỉ phát triển ở những trường có điều kiện thuận lợi, mà ngày càng lan tỏa đến các địa bàn còn khó khăn ở tất cả cấp học. Các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, đá cầu, cầu lông, cờ vua đã trở thành những hoạt động quen thuộc, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Các đại biểu phát động Giải chạy S-Race 2026.

Qua các sân chơi này, nhiều em được phát hiện năng khiếu, có cơ hội rèn luyện, trưởng thành và từng bước khẳng định mình tại các giải đấu cấp thành phố, khu vực và toàn quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh chạy hưởng ứng Giải chạy S-Race 2026.

Tuy nhiên, điều thành phố quan tâm không chỉ là số lượng huy chương hay thứ hạng tại các giải đấu. Điều quý giá hơn sau mỗi giờ học môn giáo dục thể chất, mỗi buổi tập luyện, trận đấu, các em biết yêu quý sức khỏe của mình, biết đoàn kết, chia sẻ, tôn trọng đối thủ và không dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn. Đó chính là những bài học thiết thực mà thể thao mang lại, góp phần nuôi dưỡng thế hệ công dân khỏe mạnh, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, qua đó đóng góp vào sự phát triển của thành phố trong tương lai.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Huy chương cho các vận động viên nội dung nam cấp THPT cự ly 3km.

"Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực phù hợp để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng hơn nữa đến công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường. Thành phố mong muốn mỗi trường học thực sự trở thành môi trường giáo dục lành mạnh, nơi các em không chỉ được học tập, trang bị kiến thức mà còn được vận động, vui chơi, rèn luyện và phát triển năng khiếu thể thao", bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.