Hơn 12.000 người tham gia Giải chạy học sinh S-Race Đà Nẵng 2026

Đoàn đại biểu chạy hưởng ứng tại Giải chạy học sinh S-Race Đà Nẵng 2026. Ảnh: BẢO LÂM

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Giải chạy học sinh S-Race Đà Nẵng 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Đà Nẵng, Công ty Truyền thông Unicomm, cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức, với thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại giải chạy. Ảnh: BẢO LÂM

Giải chạy thu hút hơn 12.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia tại địa điểm thi đấu chính và 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố.

Các nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi gồm học sinh tiểu học (6 - 10 tuổi), THCS (11 - 14 tuổi) và THPT (15 - 17 tuổi), với cự ly từ 1km đến 3km.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao; trao 3 giải tập thể cho các đơn vị có số lượng vận động viên tham gia đông nhất ở từng cấp học. Tổng giá trị giải thưởng của giải chạy 142 triệu đồng.

S-Race 2026 thu hút hơn 300.000 người tham gia trên cả nước; riêng S-Race School Online kết nối hơn 194.000 học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trường học tại 34 tỉnh, thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn tham dự khai mạc giải chạy. Ảnh: BẢO LÂM

Phát biểu tại giải chạy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Đà Nẵng luôn xác định giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược.

Trong đó, giáo dục thể chất và thể thao học đường là bộ phận quan trọng của giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất, tinh thần và nhân cách.

Đoàn đại biểu hưởng ứng giải chạy. Ảnh: BẢO LÂM

Những năm qua, thành phố chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức nhiều hoạt động thể thao, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong học sinh.

S-Race 2026 không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn giúp học sinh rèn luyện ý chí, sự tự tin và tinh thần đoàn kết. Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư, tạo điều kiện để mỗi học sinh được tham gia các hoạt động thể thao phù hợp.

Các bậc phụ huynh phấn khởi với Giải chạy S-Race Đà Nẵng 2026. Ảnh: BẢO LÂM

Bên cạnh nội dung thi đấu, chương trình còn tổ chức S-Race Family và S-Race School với sự tham gia của khoảng 1.400 vận động viên là phụ huynh, học sinh, giáo viên và các em nhỏ.

Nhiều hoạt động trải nghiệm thể thao học đường, giao lưu cùng các đại sứ S-Race góp phần tạo không khí ngày hội thể thao sôi nổi, gắn kết gia đình và nhà trường…